Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler takımı, güç ve dengenin ön planda olduğu zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi.
Survivor'da kıran kırana mücadele: Gönüllüler kazandı, ünlüler birbirine girdi
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler, 13 Nisan Pazartesi akşamı yine nefes kesen bir bölüme sahne oldu. Büyük finale giden yolda rekabetin dozunun iyice arttığı yarışmada, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve ada konseyindeki kritik oylama geceye damga vurdu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Takımların eleme potasına yarışmacı göndermemek için canını dişine taktığı mücadelenin finalinde Osmancan ve Sercan parkura çıktı.
Atışlarda üstünlük kuran Osmancan’ın aldığı sayı ile Gönüllüler takımı, 12-9’luk skorla galibiyete uzanan taraf oldu.
ÜNLÜLER TAKIMI KONSEYDE: BAYHAN POTAYA GİRDİ
Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı, gecenin sonunda ada konseyinde toplandı.
Erkek potasının yaşandığı bu haftada yapılan oylama sonucunda, arkadaşlarından en fazla oyu alan Bayhan, Survivor 2026’nın haftalık bazda ilk eleme adayı olarak belirlendi.
ADAYA VEDA EDEN İSİM: GÖZDE’DEN SERT AÇIKLAMALAR
Öte yandan, Survivor macerası sonlanan isim Gözde oldu.
Yarışma boyunca girdiği polemiklerle dikkat çeken Gözde’nin vedası olaylı geçti. Elendiğini kabul etmekte zorlanan yarışmacı, konseyde yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
"Stresli ve duygusal bir koltuktu ancak ne yazık ki oylamadan yüzü gülen ben olmadım. Benden daha kötü performansı olanlar varken şu an elenen ismin ben olmaması gerektiğini düşünüyorum."
Vedası sırasında hedefindeki ismi de açıklayan Gözde, "Benden sonra sıradaki isim Lina olacak, onun da gideceğini düşünüyorum," şeklinde konuştu adadan ayrıldı.