Dokunulmazlık oyunlarının ardından potaya giren isimler arasında kıyasıya bir düello yaşandı. İşte hayallerine veda eden o isim ve veda anında yaşananlar...

SURVİVOR 2026 ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası eleme potası şu isimlerden oluşmuştu:

Keremcem

Bayhan

Erkan

Murat

DÜELLODA NEFESLER TUTULDU: KİM GİTTİ?

Survivor 2026 son bölümde, eleme potasındaki yarışmacılar adada kalabilmek için parkurda adeta savaş verdi. Performans eşleşmelerine göre belirlenen düelloda, son ana kadar süren mücadele izleyicileri ekran başına kilitledi. Yapılan son atışlarla birlikte rakibine mağlup olan Keremcem, Survivor macerasını noktaladı.

VEDA KONUŞMASINDA DUYGUSAL ANLAR

Elenme sonucu açıklandığında takım arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Adaya veda eden yarışmacı, "Burada olmak benim için bir hayaldi, sonuna kadar savaştım ama buraya kadarmış," sözleriyle izleyenleri duygulandırdı. Acun Ilıcalı ise elenen yarışmacı hakkında, "Survivor tarihinin en unutulmaz mücadelelerinden birini sergiledin," ifadelerini kullandı.