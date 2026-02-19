Geçtiğimiz bölümlerde Nagihan ile Seren Ay, ardından Sercan ile Seren Ay arasında tartışmalar yaşandı.
Survivor’da kavga serisi devam ediyor: Sercan ile Ramazan arasında gergin anlar
18 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelen Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 bölümünde gerilim tavan yaptı. Haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi izleyicilere nefes kesen anlar yaşatırken, fragmanda yer alan Sercan ve Ramazan’ın kavgası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Yeni fragmanda ise Sercan ile Ramazan arasındaki gerilim, izleyicilerin büyük merakını uyandırdı.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takımlar, hız, denge ve isabet gerektiren zorlu parkurda kıyasıya yarıştı.
Tüm güçlerini ortaya koyan kırmızı takım, kritik mücadelede üstünlük sağlayarak dokunulmazlığı kazandı. Bu sonuçla haftalık skor 1-1’e eşitlenmiş oldu.
SURVİVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım ada konseyi topladı ve yarışmacıların oylarıyla haftanın ikinci eleme adayı belirlendi.
Mavi takımın potaya gönderdiği isim Onur Alp olarak açıklandı.
Böylece bu haftanın eleme adayları Engincan ve Onur Alp şeklinde netleşti.
Kaynak: Haber Merkezi