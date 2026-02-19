Yeniçağ Gazetesi
19 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
Anasayfa Kültür Sanat Survivor’da kavga serisi devam ediyor: Sercan ile Ramazan arasında gergin anlar

18 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelen Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 bölümünde gerilim tavan yaptı. Haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi izleyicilere nefes kesen anlar yaşatırken, fragmanda yer alan Sercan ve Ramazan’ın kavgası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Survivor’da kavga serisi devam ediyor: Sercan ile Ramazan arasında gergin anlar - Resim: 1

Geçtiğimiz bölümlerde Nagihan ile Seren Ay, ardından Sercan ile Seren Ay arasında tartışmalar yaşandı.

Survivor’da kavga serisi devam ediyor: Sercan ile Ramazan arasında gergin anlar - Resim: 2

Yeni fragmanda ise Sercan ile Ramazan arasındaki gerilim, izleyicilerin büyük merakını uyandırdı.

Survivor’da kavga serisi devam ediyor: Sercan ile Ramazan arasında gergin anlar - Resim: 3

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?


Kırmızı ve mavi takımlar, hız, denge ve isabet gerektiren zorlu parkurda kıyasıya yarıştı.

Survivor’da kavga serisi devam ediyor: Sercan ile Ramazan arasında gergin anlar - Resim: 4

Tüm güçlerini ortaya koyan kırmızı takım, kritik mücadelede üstünlük sağlayarak dokunulmazlığı kazandı. Bu sonuçla haftalık skor 1-1’e eşitlenmiş oldu.

Survivor’da kavga serisi devam ediyor: Sercan ile Ramazan arasında gergin anlar - Resim: 5

SURVİVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım ada konseyi topladı ve yarışmacıların oylarıyla haftanın ikinci eleme adayı belirlendi.

Survivor’da kavga serisi devam ediyor: Sercan ile Ramazan arasında gergin anlar - Resim: 6

Mavi takımın potaya gönderdiği isim Onur Alp olarak açıklandı.

Survivor’da kavga serisi devam ediyor: Sercan ile Ramazan arasında gergin anlar - Resim: 7

Böylece bu haftanın eleme adayları Engincan ve Onur Alp şeklinde netleşti.

Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
