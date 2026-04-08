Survivor’da kartlar yeniden dağıtılıyor: Birleşme partisinden sonrası ilk hesaplaşma

Survivor 2026’da ilk dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayı belli oldu. Gönüllüler oyunu kazanırken Ünlüler takımında Lina potaya girdi. Nagihan ile Gözde arasındaki sert tartışma geceye damga vurdu.

Dün akşam yayınlanan Survivor’da 7 Nisan 2026 tarihli ada konseyi sonrası haftanın ilk eleme adayı belli oldu.

Birleşme partisinin ardından rekabetin giderek arttığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’nın son bölümünde, mavi ve kırmızı ekip dokunulmazlık için zorlu parkurda karşı karşıya geldi.

Gözde ile Nagihan arasında yaşanan gerginlik bölüme damga vururken, dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Gönüllüler oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesini mavi takım kazanırken, kırmızı takım ada konseyinde oylamaya gitti.

Gecenin sonunda yapılan oylamayla birlikte eleme adayı netleşti. Peki, Survivor’da ilk eleme adayı kim oldu, potaya hangi isim girdi? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte 7 Nisan Survivor 2026 bölümünde yaşananlar…

7 Nisan Salı akşamı yayınlanan bölümde eleme adayı ve dokunulmazlık oyununun galibi kesinleşti. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışmada, yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı.

Zorlu mücadele sonunda mavi takım galip gelirken, kırmızı takımda haftanın ilk eleme adayı yapılan oylamayla belirlendi. Öte yandan Nagihan ile Gözde arasındaki tartışma dikkat çekti. Peki, Survivor’da eleme adayı kim oldu? Potaya giren isim kim? İşte detaylar…

SURVIVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Heyecanın sürdüğü Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de, ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda eleme adayı belirlemek için oylama yapıldı.

Ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Lina oldu. Böylece potaya giren ilk yarışmacı Lina olarak açıklandı.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2026’da takımlar dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele etti. Zorlu parkurda yarışmacılar üstünlük sağlamak için büyük çaba harcadı.

Final etabında Lina-Can Berkay ile Osmancan-Seda karşı karşıya geldi.

Son sayıyı alan Osmancan ve Seda, 12-2’lik skorla Gönüllüler takımına galibiyeti getirdi.

NAGİHAN VE GÖZDE ARASINDA GERGİNLİK

Son bölümde Nagihan ile Gözde arasında yaşanan tartışma öne çıktı. Gözde’nin dizindeki sakatlık nedeniyle performansı tartışma konusu olurken, Nagihan konseyde isminin yazılması gerektiğini dile getirdi.

Oyun sonrasında tansiyon yükselirken iki yarışmacı arasında sert sözler sarf edildi. Nagihan, takım arkadaşının davranışlarını eleştirerek haksızlığa uğradığını ifade etti.

Gözde’nin çevresinden destek aldığını savunan Nagihan öfkesini kontrol edemedi ve üzerine yürüdü.

Araya giren takım arkadaşları tartışmayı büyümeden engellerken, Nagihan gözyaşlarını tutamadı. Yaşanan gerginlik konseyde de gündeme taşındı.

