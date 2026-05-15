Ödül oyunu sırasında dengesini kaybederek sert bir düşüş yaşayan Barış Murat Yağcı, parkurda acı içinde kaldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Survivor’da kara gün: Acun Ilıcalı kötü haberi verdi: Barış Murat Yağcı diskalifiye mi oldu?
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler mücadelesinde birleşme sonrası heyecan hız kesmeden devam ederken, izleyicileri sarsan bir veda yaşandı. Parkurda yaşadığı talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırılan Barış Murat Yağcı'nın yarışmadaki akıbeti, Ada Konseyi'nde netleşti.Derleyen: Gül Devrim Koyun
ACUN ILICALI KÖTÜ HABERİ DUYURDU
14 Mayıs tarihli son bölümde konseyi toplayan Acun Ilıcalı, Barış’ın sağlık durumu hakkındaki doktor raporunu açıkladı. Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:
"Barış’ın parmağında beklediğimizden çok daha ciddi bir kırık var. Doktorlarımız müdahale ederek kolunu alçıya aldı. Tedavi süreci 6 hafta süreceği için Barış maalesef Survivor’a devam edemeyecek."
Bayhan’ın burun kırığı nedeniyle erken vedasının ardından Barış'ın da sakatlık engeline takılması, takımlar arasındaki dengeleri yeniden sarstı. Barış'ın yarın akşam arkadaşlarıyla son kez vedalaşacağı öğrenildi.
DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİNDE KAZANAN BELLİ OLDU
Sakatlık haberinin gölgesinde oynanan haftanın üçüncü kritik dokunulmazlık oyununda tansiyon oldukça yüksekti. Zorlu parkurda rakiplerine üstünlük kuran Mavi Takım, dokunulmazlık sembolünü müzesine götürmeyi başardı.
ELEME POTASI ŞEKİLLENİYOR: 3 İSİM BELİRLENDİ
Barış Murat Yağcı'nın zorunlu vedasının yanı sıra yarışmanın normal eleme süreci de devam ediyor.
Şu an itibarıyla eleme potasında yer alan isimler şunlar:
Barış Murat Yağcı (Sakatlık nedeniyle)
Can Berkay
Nobre
Potayı tamamlayacak son aday ise bu akşam gerçekleştirilecek olan konseyin ardından belli olacak.
BARIŞ MURAT YAĞCI’NIN SURVİVOR YOLCULUĞU
1991 İzmir doğumlu olan eski profesyonel basketbolcu ve oyuncu Barış Murat Yağcı, Survivor tarihinin en dikkat çeken isimlerinden biriydi.
2020 yılında yarışmayı ikinci olarak tamamlayan ve All Star sezonunda da boy gösteren Yağcı, 2026 sezonuna şanssız bir sakatlıkla veda etmiş oldu.