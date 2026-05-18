Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de dün gece adeta nefesler tutuldu, haftanın en kritik virajı dönüldü.
Survivor’da kaptanlar düellosu başladı: Mavi Takım güldü, Kırmızı Takım konseyde dağıldı
TV8'in fenomen yarışması Survivor'da heyecan dinmiyor. 17 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan son bölümde dokunulmazlık mücadelesi nefes kesti. Sakatlık şoku ve ada konseyindeki gerilimle buz kesen gecede haftanın eleme adayları netleşti. İşte kaçıranlar için dün gecenin tüm detayları...Derleyen: Haber Merkezi
Mert Nobre ve Nefise Karatay'ın kaptanlığında çıkılan dokunulmazlık oyununda güç ve denge sınırları zorlanırken, ada konseyinde alınan kararlar ve beklenmedik ayrılık adada taşları yerinden oynattı.
DOKUNULMAZLIK MAVİ TAKIMIN, BİREYSEL SEMBOL RAMAZAN’IN
Yeni haftaya Mert Nobre ve Nefise Karatay'ın takım kaptanlıklarında başlayan yarışmacılar, zorlu parkurda güç, hız ve denge sınırlarını zorladı.
Kıyasıya rekabetin ardından parkurdaki üstün performansıyla rakibini geride bırakan Mavi Takım, dokunulmazlık sembolünü ve ödülü müzesine götürmeyi başardı.
Kırmızı Takım'ın mağlubiyeti sonrası bireysel performanslar öne çıkarken, kritik dokunulmazlık sembolünün sahibi ise Ramazan oldu.
ELEME POTASINDA ÜÇ İSİM: NEFİSE, DENİZ VE LİNA
Dokunulmazlık oyununu kaybederek kendisini doğrudan ada konseyinde bulan Kırmızı Takım'da gerilim tırmandı.
Kırmızı Takım'ın üst üste aldığı mağlubiyetler nedeniyle dün gece yeni bir oylama yapılmadı; ancak haftanın gidişatını belirleyen isimler netleşti.
Survivor 2026'da bu haftanın eleme adayları Nefise, Deniz ve Lina olarak belirlendi.
BARIŞ MURAT YAĞCI'DAN GÖZYAŞLARIYLA VEDA
Yarışmada asıl büyük şok ise sağlık durumundan kaynaklı zorunlu bir veda ile yaşandı.
Hafta başında talihsiz bir kaza geçiren ve elinde kırık tespit edilen Barış Murat Yağcı, doktor kontrollerinin ardından Survivor'a devam edemeyeceğini öğrendi.
Resmi hesaplardan da adaya vedası duyurulan Barış, duygusal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu hayatta en önemlisi sağlık. Geriye alamadığımız tek şey de sağlık. Ben bundan sonra kendi tedavi sürecime ve İstanbul'daki sürecin ilerlemesine odaklıyım. Ben inançlı insanım, Allah beterinden sakladı. Annemi kaybettikten sonra hayatta ne yapacağımı çok bilemiyordum, bir şeye ihtiyacım vardı ve buraya gelmek nasip oldu."