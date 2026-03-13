Survivor’da iletişim ödülünü hangi takımın kazandığı sorusu, 12 Mart 2026 Perşembe akşamı yanıtını buldu.
Survivor'da iletişim ödülünün kazananı belli oldu: Barış gözyaşlarını tutamadı
Survivor 2026’da dün gece gözyaşı ve gerilim bir aradaydı. Oynanan iletişim oyununun kazananı belli oldu. Zorlu parkurda kırmızı ve mavi takım sevdikleriyle mesajlaşma hakkı için mücadele etti.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Rekabetin giderek arttığı Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de dün yayınlanan son bölümde kırmızı ve mavi takım, sevdikleriyle mesajlaşma hakkını elde edebilmek için bir kez daha parkurda kozlarını paylaştı.
Hız, denge ve isabetin belirleyici olduğu iletişim oyununda, annesini kısa süre önce kaybeden Barış duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.
Peki dün akşam Survivor’da iletişim oyununu kazanan takım hangisi oldu? Dün Survivor’da ödülü kim kazandı, parkurdan galip ayrılan taraf hangi ekipti? İşte 12 Mart tarihli Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler bölümünde iletişim ödülünü alan takım ve yaşanan gelişmeler.
12 Mart 2026 akşamı ekranlara gelen bölümde Survivor iletişim ödülünün sahibi netleşti. TV8’de yayınlanan yarışmada dokunulmazlık oyunlarının ardından takımlar bu kez haftanın iletişim ödülü için zorlu parkurda mücadele etti.
Aileleri ve yakınlarıyla çevrim içi mesajlaşma fırsatı yakalamak isteyen yarışmacılar parkurda tüm güçlerini ortaya koydu.
Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmaların sonunda mavi takım rakibini geride bırakarak oyunu kazanan taraf oldu. İşte 12 Mart Survivor ödül oyununa dair ayrıntılar ve kazanan takım.
Barış Murat Yağcı'nın annesi kanserden hayatını kaybetmişti. Yağcı, iletişim ödülü sonrası vefat eden annesine özlemini dile getirirken gözyaşlarına hakim olamadı.
SURVIVOR’DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Heyecan dolu mücadelelerin ekrana geldiği Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de yarışmacılar haftanın iletişim ödülü için parkura çıktı.
Oyun öncesinde Murat Ceylan, galip gelen takımın sevdikleriyle mesajlaşma hakkı elde edeceğini açıkladı.
Güç, denge ve atış becerisinin öne çıktığı parkurda kıyasıya rekabet yaşandı. Final turunda Ramazan ile Murat Arkın karşı karşıya geldi.
Son sayıyı alan Ramazan’ın performansıyla mücadele 12-8 sonuçlandı ve iletişim ödülünün sahibi mavi takım oldu.
SURVIVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI
Hafta başında oynanan mücadelelerin ardından Survivor’da eleme potasına giren ilk isimler belli olmuştu.
Yapılan oylama sonucunda bu haftanın eleme adayları Lina ile Nisanur olarak açıklanmıştı.