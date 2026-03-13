Yeniçağ Gazetesi
13 Mart 2026 Cuma
İstanbul
Survivor'da iletişim ödülünün kazananı belli oldu: Barış gözyaşlarını tutamadı

Survivor'da iletişim ödülünün kazananı belli oldu: Barış gözyaşlarını tutamadı

Survivor 2026’da dün gece gözyaşı ve gerilim bir aradaydı. Oynanan iletişim oyununun kazananı belli oldu. Zorlu parkurda kırmızı ve mavi takım sevdikleriyle mesajlaşma hakkı için mücadele etti.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Survivor'da iletişim ödülünün kazananı belli oldu: Barış gözyaşlarını tutamadı - Resim: 1

Survivor’da iletişim ödülünü hangi takımın kazandığı sorusu, 12 Mart 2026 Perşembe akşamı yanıtını buldu.

Survivor'da iletişim ödülünün kazananı belli oldu: Barış gözyaşlarını tutamadı - Resim: 2

Rekabetin giderek arttığı Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de dün yayınlanan son bölümde kırmızı ve mavi takım, sevdikleriyle mesajlaşma hakkını elde edebilmek için bir kez daha parkurda kozlarını paylaştı.

Survivor'da iletişim ödülünün kazananı belli oldu: Barış gözyaşlarını tutamadı - Resim: 3

Hız, denge ve isabetin belirleyici olduğu iletişim oyununda, annesini kısa süre önce kaybeden Barış duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Survivor'da iletişim ödülünün kazananı belli oldu: Barış gözyaşlarını tutamadı - Resim: 4

Peki dün akşam Survivor’da iletişim oyununu kazanan takım hangisi oldu? Dün Survivor’da ödülü kim kazandı, parkurdan galip ayrılan taraf hangi ekipti? İşte 12 Mart tarihli Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler bölümünde iletişim ödülünü alan takım ve yaşanan gelişmeler.

Survivor'da iletişim ödülünün kazananı belli oldu: Barış gözyaşlarını tutamadı - Resim: 5

12 Mart 2026 akşamı ekranlara gelen bölümde Survivor iletişim ödülünün sahibi netleşti. TV8’de yayınlanan yarışmada dokunulmazlık oyunlarının ardından takımlar bu kez haftanın iletişim ödülü için zorlu parkurda mücadele etti.

Survivor'da iletişim ödülünün kazananı belli oldu: Barış gözyaşlarını tutamadı - Resim: 6

Aileleri ve yakınlarıyla çevrim içi mesajlaşma fırsatı yakalamak isteyen yarışmacılar parkurda tüm güçlerini ortaya koydu.

Survivor'da iletişim ödülünün kazananı belli oldu: Barış gözyaşlarını tutamadı - Resim: 7

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmaların sonunda mavi takım rakibini geride bırakarak oyunu kazanan taraf oldu. İşte 12 Mart Survivor ödül oyununa dair ayrıntılar ve kazanan takım.

Survivor'da iletişim ödülünün kazananı belli oldu: Barış gözyaşlarını tutamadı - Resim: 8

Barış Murat Yağcı'nın annesi kanserden hayatını kaybetmişti. Yağcı, iletişim ödülü sonrası vefat eden annesine özlemini dile getirirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Survivor'da iletişim ödülünün kazananı belli oldu: Barış gözyaşlarını tutamadı - Resim: 9

SURVIVOR’DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Heyecan dolu mücadelelerin ekrana geldiği Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de yarışmacılar haftanın iletişim ödülü için parkura çıktı.

Survivor'da iletişim ödülünün kazananı belli oldu: Barış gözyaşlarını tutamadı - Resim: 10

Oyun öncesinde Murat Ceylan, galip gelen takımın sevdikleriyle mesajlaşma hakkı elde edeceğini açıkladı.

Survivor'da iletişim ödülünün kazananı belli oldu: Barış gözyaşlarını tutamadı - Resim: 11

Güç, denge ve atış becerisinin öne çıktığı parkurda kıyasıya rekabet yaşandı. Final turunda Ramazan ile Murat Arkın karşı karşıya geldi.

Survivor'da iletişim ödülünün kazananı belli oldu: Barış gözyaşlarını tutamadı - Resim: 12

Son sayıyı alan Ramazan’ın performansıyla mücadele 12-8 sonuçlandı ve iletişim ödülünün sahibi mavi takım oldu.

Survivor'da iletişim ödülünün kazananı belli oldu: Barış gözyaşlarını tutamadı - Resim: 13

SURVIVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Hafta başında oynanan mücadelelerin ardından Survivor’da eleme potasına giren ilk isimler belli olmuştu.

Survivor'da iletişim ödülünün kazananı belli oldu: Barış gözyaşlarını tutamadı - Resim: 14

Yapılan oylama sonucunda bu haftanın eleme adayları Lina ile Nisanur olarak açıklanmıştı.

