Anasayfa Magazin Survivor’da gözyaşı ve zafer bir arada: İletişim ödülünü kazanan belli oldu

26 Şubat 2026 Perşembe akşamı Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında dokunulmazlık oyunları askıya alınırken iletişim mücadelesi öne çıktı.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Kırmızı ve mavi takımlar, sevdiklerinden gelecek resimli mektupları kazanmak üzere parkurda kıyasıya yarıştı.

Hız, denge ve isabetli atışların belirleyici olduğu bu zorlu parkurda Seda, atışlardaki aksaklıklar nedeniyle duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Heyecan doruk noktasına ulaşan karşılaşmada eşitlik bozulmayınca karar bayrak yarışıyla verildi.

Osman ile Nobre arasındaki son düelloda Nobre üstün gelerek skoru 12-11 yaptı ve ödülü ünlüler takımına kazandırdı.

TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde kazanan ekip böylece yakınlarının mektuplarına kavuştu.

Murat Ceylan’ın duyurusuyla başlayan oyun öncesi izleyiciler nefesini tuttu. Yarışmacılar güç ve koordinasyon gerektiren etapları aşmaya çalışırken nefes kesen anlar peş peşe geldi.

Beraberlik sonrası finale kalan bayrak mücadelesi sonucu ünlüler zaferle ayrıldı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Bu haftaki eleme potasında ise Beyza ile Seda yer aldı.

