Survivor 2026’da Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki çekişme giderek sertleşiyor.
Survivor’da gerilim tavan yaptı: Onur Alp eleme potasında
Survivor 2026’da rekabet zirvede. 20 Ocak’ta oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı. Gönüllüler’de ilk aday Eren oldu. İkinci eleme potasına giren isim merak konusu oldu.
20 Ocak Salı gecesi ekranlara gelen bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık parkuru nefes kesen anlara sahne oldu.
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Önemli mücadelede galip gelen Ünlüler takımı oldu.
Kaybeden Gönüllüler’de ada konseyi toplandı ve eleme potasına yeni bir yarışmacı eklendi.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler’den Eren olarak belirlendi.
İkinci dokunulmazlığın ardından konsey oylamasıyla potaya giren isim ise Onur Alp oldu.
