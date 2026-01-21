Yeniçağ Gazetesi
21 Ocak 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat Survivor’da gerilim tavan yaptı: Onur Alp eleme potasında

Survivor’da gerilim tavan yaptı: Onur Alp eleme potasında

Survivor 2026’da rekabet zirvede. 20 Ocak’ta oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı. Gönüllüler’de ilk aday Eren oldu. İkinci eleme potasına giren isim merak konusu oldu.

Haberi Paylaş
Survivor’da gerilim tavan yaptı: Onur Alp eleme potasında - Resim: 1

Survivor 2026’da Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki çekişme giderek sertleşiyor.

1 6
Survivor’da gerilim tavan yaptı: Onur Alp eleme potasında - Resim: 2

20 Ocak Salı gecesi ekranlara gelen bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık parkuru nefes kesen anlara sahne oldu.

2 6
Survivor’da gerilim tavan yaptı: Onur Alp eleme potasında - Resim: 3

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Önemli mücadelede galip gelen Ünlüler takımı oldu.

3 6
Survivor’da gerilim tavan yaptı: Onur Alp eleme potasında - Resim: 4

Kaybeden Gönüllüler’de ada konseyi toplandı ve eleme potasına yeni bir yarışmacı eklendi.

4 6
Survivor’da gerilim tavan yaptı: Onur Alp eleme potasında - Resim: 5

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler’den Eren olarak belirlendi.

5 6
Survivor’da gerilim tavan yaptı: Onur Alp eleme potasında - Resim: 6

İkinci dokunulmazlığın ardından konsey oylamasıyla potaya giren isim ise Onur Alp oldu.

6 6
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro