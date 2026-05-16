TV8'in izlenme rekorları kıran yarışması Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de büyük final heyecanı şimdiden herkesi sardı. Ekran başındakilerin uzun süredir yanıt aradığı "Survivor ne zaman bitiyor?", "Survivor 2026 finali hangi tarihte?" soruları, ada konseyinde yapılan sürpriz açıklamayla netlik kazandı. Projenin yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı, yarışmacıların ve seyircilerin merakla beklediği o kritik günü canlı yayında açıkladı.

Şampiyonluk mücadelesinin nefes kestiği fenomen programda, kupaya giden yolun son virajına girildi. Adadaki rekabetin ve gerilimin doruk noktaya ulaştığı bu günlerde, herkes tek bir soruya odaklanmıştı: "Survivor final tarihi ne zaman?" Haftanın son ada konseyinde söz alan Acun Ilıcalı, izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmanın son bulacağı resmi günü duyurdu. Bu gelişmenin ardından binlerce yarışma tutkunu, Survivor Ünlüler Gönüllüler finalinin hangi gün gerçekleşeceğini araştırmaya başladı.

SURVİVOR FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?

Büyük finale adım adım yürüyen Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026'da geri sayım hız kazandı. Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, konsey kürsüsünden yaptığı açıklamayla finale dair takvimi paylaştı.

Programın son olarak yayınlanan bölümünde adadaki isimlere seslenen Ilıcalı, ekran başındakileri de yakından ilgilendiren önemli kararı paylaştı. Ünlü yapımcı, kamuoyunun haftalardır cevabını aradığı 'Survivor 2026 final tarihi ne zaman?' sorusunu doğrudan yanıtladı.

Ilıcalı, geniş bir izleyici kitlesine sahip olan yarışmanın 19 Haziran'da final yapacağını söyledi.