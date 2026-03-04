Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin Survivor’da gergin bekleyiş: Haftanın ikinci eleme adayı belli oldu

Survivor 2026’da nefes kesen ikinci dokunulmazlık mücadelesini kazananı belli oldu. Yapılan oylama sonucu potaya giren isim seçildi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? İşte cevapları...

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında yeni haftanın eleme potası şekillenmeye başladı. 3 Mart 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümün hemen ardından ada konseyi toplanarak ikinci aday netleşti.

Her gece büyük ilgi gören programın son kısmında kırmızı ve mavi ekipler, haftanın ikinci dokunulmazlık parkurunda karşı karşıya geldi. Takımlar potaya isim yazdırmamak için büyük çaba sarf etti.

Hız, kuvvet ve isabet gerektiren zorlu mücadelede kırmızı takım üstünlük sağlayarak dokunulmazlığı kazandı. Mavi takım ise oylamaya giderek haftanın ikinci eleme adayını belirledi.

Bir önceki bölümde potaya giren ilk isim Onur Alp olmuştu. Peki 3 Mart akşamı ikinci aday kim çıktı? Hangi ekip dokunulmazlığı elde etti? İşte dün gece yaşanan gelişmeler ve haftanın eleme tablosu...

Survivor’da haftanın ikinci pota adayı, 3 Mart 2026 Salı günkü dokunulmazlık mücadelesinin ardından belli oldu. TV8’de ekrana gelen bölümde yarışmacılar, bir kez daha parkurda ter döktü.

Nefes kesen yarışta Ünlüler ekibi galip gelerek dokunulmazlığı kaptı. Gönüllüler tarafında ise konsey oylaması sonucu ikinci aday ortaya çıktı. Survivor son bölümde potaya kim girdi? İkinci dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİNİ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dün gece Ünlüler ve Gönüllüler takımları, dokunulmazlık için zorlu parkurda kapıştı. Potaya ekstra isim girmesini önlemek isteyen mavi ekip ile avantajını sürdürmeye çalışan kırmızı ekip, tüm güçleriyle mücadele etti.

SURVİVOR’DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında dün akşam kaybeden mavi ekip konseyde oylamaya gitti.

Yapılan oylama neticesinde haftanın ikinci eleme adayı Engincan olarak belirlendi. Böylece bu haftanın pota isimleri Onur Alp ve Engincan şeklinde kesinleşti.

