Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında parkur mücadeleleri ve açlık sınaması tüm hızıyla devam ediyor. Programın yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu ve büyük ilgi gördü.
Survivor’da gergin anlar: Nagihan ile Seren Ay’ın büyük kavgası
Survivor’da Nagihan Karadere ile Seren Ay Çetin arasında sert kavga çıktı. Fiziksel temas ve gözyaşları fragmanda yer aldı. İkili, 11 Şubat ada konseyinde yüzleşecek; tartışma sosyal medyayı salladı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Tanıtımda Ünlüler takımından Nagihan Karadere ile Seren Ay Çetin arasında patlak veren tartışma dikkatleri üzerine çekti. Gerginlik anları sosyal medyada hızla yayıldı.
2026 sezonunun son fragmanı yayınlandığı anda gündem yarattı. Fragmanda Nagihan Karadere ile Seren Ay Çetin arasındaki sert tartışma öne çıktı.
Kavganın zirveye ulaştığı sahnelerde iki yarışmacının birbirine fiziksel temas ettiği görüntülendi. Tartışma sonrası öfkesini kontrol edemeyen boksör Seren Ay Çetin’in arkadaşına yönelik sert çıkışları dikkat çekti.
Takım arkadaşlarının araya girmeye çalıştığı olayda Seren Ay Çetin’in gözyaşlarına boğulduğu anlar sosyal medyada en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı.
Nagihan Karadere, kendisine bağıran Seren Ay Çetin’e doğru ilerleyerek “Niye her şeyi büyütüyorsun” diye seslendi ve takım arkadaşını sert şekilde itti.
Nagihan’ın “Neyi büyütüyorum? Kolumu böyle yırttın, kolumu yırttın” sözleri de net duyuldu.Nagihan Karadere ile Seren Ay Çetin, 11 Şubat Salı akşamı yayınlanacak bölümde ada konseyinde karşı karşıya gelecek.