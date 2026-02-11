Yeniçağ Gazetesi
Survivor'da gergin anlar: Nagihan ile Seren Ay'ın büyük kavgası

Survivor’da gergin anlar: Nagihan ile Seren Ay’ın büyük kavgası

Survivor’da Nagihan Karadere ile Seren Ay Çetin arasında sert kavga çıktı. Fiziksel temas ve gözyaşları fragmanda yer aldı. İkili, 11 Şubat ada konseyinde yüzleşecek; tartışma sosyal medyayı salladı.

Survivor’da gergin anlar: Nagihan ile Seren Ay’ın büyük kavgası - Resim: 1

Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında parkur mücadeleleri ve açlık sınaması tüm hızıyla devam ediyor. Programın yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu ve büyük ilgi gördü.

Survivor’da gergin anlar: Nagihan ile Seren Ay’ın büyük kavgası - Resim: 2

Tanıtımda Ünlüler takımından Nagihan Karadere ile Seren Ay Çetin arasında patlak veren tartışma dikkatleri üzerine çekti. Gerginlik anları sosyal medyada hızla yayıldı.

Survivor’da gergin anlar: Nagihan ile Seren Ay’ın büyük kavgası - Resim: 3

2026 sezonunun son fragmanı yayınlandığı anda gündem yarattı. Fragmanda Nagihan Karadere ile Seren Ay Çetin arasındaki sert tartışma öne çıktı.

Survivor’da gergin anlar: Nagihan ile Seren Ay’ın büyük kavgası - Resim: 4

Kavganın zirveye ulaştığı sahnelerde iki yarışmacının birbirine fiziksel temas ettiği görüntülendi. Tartışma sonrası öfkesini kontrol edemeyen boksör Seren Ay Çetin’in arkadaşına yönelik sert çıkışları dikkat çekti.

Survivor’da gergin anlar: Nagihan ile Seren Ay’ın büyük kavgası - Resim: 5

Takım arkadaşlarının araya girmeye çalıştığı olayda Seren Ay Çetin’in gözyaşlarına boğulduğu anlar sosyal medyada en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı.

Survivor’da gergin anlar: Nagihan ile Seren Ay’ın büyük kavgası - Resim: 6

Nagihan Karadere, kendisine bağıran Seren Ay Çetin’e doğru ilerleyerek “Niye her şeyi büyütüyorsun” diye seslendi ve takım arkadaşını sert şekilde itti.

Survivor’da gergin anlar: Nagihan ile Seren Ay’ın büyük kavgası - Resim: 7

Nagihan’ın “Neyi büyütüyorum? Kolumu böyle yırttın, kolumu yırttın” sözleri de net duyuldu.Nagihan Karadere ile Seren Ay Çetin, 11 Şubat Salı akşamı yayınlanacak bölümde ada konseyinde karşı karşıya gelecek.

