TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de büyük finale doğru geri sayım devam ederken, heyecan ve rekabet dozu her geçen gün daha da artıyor.
Survivor’da final öncesi yeni dönem: Haftanın ilk eleme adayı belli oldu
TV8’in fenomen yarışması Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de finale doğru heyecan giderek artıyor. Beyza’nın vedasının ardından takımlar yeniden şekillenirken, kadın-erkek ayrımının kaldırıldığı yeni sistemde oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük mücadeleye sahne oldu.Derleyen: Haber Merkezi
Beyza’nın adaya veda etmesinin ardından, son düzlüğe giren yarışmacılar için takımlar yeniden şekillendi.
Yeni kural gereği kadın-erkek ayrımının kaldırıldığı ve karma oylama sistemine geçildiği Survivor'da, 25 Mayıs Pazartesi akşamı haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi nefes kesti.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dominik'te aylardır süren zorlu maratonun bu kritik etabında, yarışmacılar eleme potasına isim göndermemek için parkurda adeta canını dişine taktı.
Büyük çekişmeye sahne olan dokunulmazlık oyununun finalinde Sude ve Nefise karşı karşıya geldi.
Atışlarda Sude’nin aldığı son sayı ile mavi takım, mücadeleyi 12-6’lık skorla kazanmayı başardı.
ADA KONSEYİNDE KİMİN ADI YAZILDI? HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlığı kaybeden takımın ada konseyine gittiği gecede, yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı.
Yeni sistemin ilk karma oylamasının yapıldığı konseyde, en çok oyu alan yarışmacı netlik kazandı.
Yapılan oylama sonucunda Survivor 2026'da haftanın 1. eleme adayı Can Berkay oldu.