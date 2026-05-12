Dominik Cumhuriyeti’nde Acun Medya’nın kontrolünde çekilen Survivor Yunanistan yarışmasında, ünlü yarışmacı Stavros Floros’un karıştığı ciddi bir tekne kazası meydana geldi. Olayın ardından SKAI kanalı ve yapım ekibi, yarışmayı süresiz olarak askıya alma kararı aldı.

ÇEKİM DIŞINDA TEKNE ÇARPMASI

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acun Medya tarafından yürütülen yapımda yaşanan kazada, 21 yaşındaki yarışmacı Stavros Floros’a çekimler dışında bulunduğu sırada bir sürat teknesi çarptı. Ağır yaralanan Floros’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yunan basınında yer alan bilgilere göre kaza, Dominik Cumhuriyeti’nin Agios Dominikos bölgesinde gerçekleşti. Hastaneye kaldırılan yarışmacının sağlık durumunun ciddi olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

YARIŞMA SÜRESİZ ASKIYA ALINDI

Olayın ardından yayıncı kuruluş SKAI, Survivor Yunanistan yarışmasını süresiz olarak durdurduğunu açıkladı. Liman yetkilileri kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.