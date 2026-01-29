Survivor 2026’da 28 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde kırmızı ve mavi takımlar ödül-ceza oyununda nefes kesen bir rekabete sahne oldu.

Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında heyecan zirvede devam ederken, yeni bölümde mavi ve kırmızı ekipler ödül oyununu kapmak için ter döktü.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

28 Ocak 2026 Çarşamba gecesi Survivor’da ödül oyununu mavi takım kazandı. Dokunulmazlık oyununda da üstünlük sağlayan mavi takım oldu.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme potasına giren isim ise kırmızı takımdan Seren Ay olarak belirlendi.

27 Ocak Salı akşamı oynanan ödül oyununda kazanan takım ise belirtilmemiştir.