Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler macerasında heyecan, 9 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümle zirveye ulaştı.
Survivor'da eleme adayları kim oldu? 9 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor'da Gönüllüler takımı için kabus gecesi! 9 Mayıs Cumartesi akşamı oynanan dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler'de 4 isim birden eleme adayı oldu. Peki, düelloda kim kimle eşleşti? Sembol oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölüm...Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen takımlar, hem fiziksel sınırlarını zorladı hem de psikolojik bir savaş verdi. İşte dün akşam yaşananlar ve netleşen eleme adayları...
NEFES KESEN DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ
Survivor’da haftanın kaderini belirleyen üçüncü dokunulmazlık oyununda "denge ve dayanıklılık" ön plandaydı.
Yarışmacılar, yüksek platformlardaki halkalara tutunarak asılı kalmaya çalışırken; rakipleri ise su tutarak onları düşürmek için her yolu denedi.
Büyük bir çekişmeye sahne olan ve 12-10’luk skorla tamamlanan bu zorlu etabın galibi Ünlüler Takımı oldu. Gönüllüler takımı, Ünlülerden isimleri potaya göndermek için "tamam mı devam mı" mücadelesi verse de başarılı olamadı.
POTANIN TAMAMI GÖNÜLLÜLERDEN: İŞTE ELEME ADAYLARI
Bu hafta kadınlar potasının yaşandığı Survivor’da, üst üste gelen mağlubiyetler sonucunda Gönüllüler takımı ağır bir darbe aldı. Haftanın ilk iki oyununda zaten potaya giren Beyza ve Seda’nın yanına, son dokunulmazlığın kaybedilmesiyle birlikte iki isim daha eklendi.
Konseyde oylama yapılmaksızın, takımın geri kalan kadın yarışmacıları Nagihan ve Sude otomatik olarak haftanın 3. ve 4. eleme adayları oldu. Böylece bu hafta adaya veda edecek isim Gönüllüler takımından çıkacak.
DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
Eleme gecesinde yarışmacıların kaderini belirleyecek olan düello eşleşmeleri şu şekilde netleşti:
Nagihan vs. Seda
Beyza vs. Sude
ERKEKLERDE SEMBOL SAVAŞI: KAZANAN NOBRE
Gecenin bir diğer önemli mücadelesi ise erkekler arasında yaşanan Sembol Oyunu oldu. Sercan, Murat Arkın, Can Berkay ve Barış Murat Yağcı’nın erken havlu attığı oyunda, finale Ramazan ve Nobre kaldı.
Müthiş bir rekabetin ardından rakibini saf dışı bırakan Nobre, Survivor 2026’daki 4. sembolünü müzesine götürmeyi başardı.