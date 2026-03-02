Güç, denge ve isabet gerektiren bu mücadelede takımlar ödülü kapmak için tüm güçleriyle savaştı. Ödül kapışmasının ardından sıra eleme potasındaki isimlere geldi. Bu hafta Beyza, Seren Ay, Büşra ve Seda aday gösterilmişti.
Survivor'da eleme adayı belli oldu: Büşra mı Seda mı?
1 Mart 2026 Pazar gecesi Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da nefesler tutuldu. Zorlu eleme düellosunun hemen ardından Kader Konseyi toplandı ve elenen yarışmacının kim olduğu netleşti.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Yarışmacı oylamasıyla Seren Ay ile Beyza potadan kurtulurken, düello için Seda ve Büşra karşı karşıya kaldı. Yoğun parkur mücadelesinin kazananı belli olunca kaybeden Kader Konseyi’nin huzuruna çıktı. Gece bitmeden bir yarışmacı adaya veda etti.
Peki 1 Mart Survivor’da kim elendi, Seda mı yoksa Büşra mı yarışmaya son verdi? Aynı akşam ödül oyununu hangi takım hanesine yazdırdı? İşte bölümde yaşananlar ve elenen isim.
Survivor 2026’da 1 Mart bölümünün elenen yarışmacısı ortaya çıktı. Tv8’de yayınlanan yeni sezonun düello gecesinde potadaki Seda ile Büşra kapıştı.
Mücadelenin tamamlanmasının ardından Kader Konseyi kaybeden için son kararı verdi. Ödül oyununda ise kırmızı takım üstünlük sağlayarak galip geldi. Haftanın elenen ismi kim oldu? Dün gece Survivor’da kim veda etti, ödülü kim aldı? Detaylar şöyle…
SURVİVOR 2026 ÖDÜL OYUNU HANGİ TAKIM KAZANANDI?
Zorlu parkurda kırmızı ve mavi takımlar karşılaştı. Yarışmacılar ödülü almak, cezadan kurtulmak adına sınırlarını zorladı. Rekabetin zirveye çıktığı karşılaşmada kırmızı takım zafer kazandı.
ELEME DÜELLOSU GALİBİ KİM?
Haftanın adayları Beyza, Seren Ay, Büşra ve Seda’ydı. Oylama sonucu Seren Ay ile Beyza kurtuldu, düelloda Seda ve Büşra mücadele etti. Parkuru geçen ve kazanan Seda oldu.
SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?
Düelloda yenilen Büşra Kader Konseyi önüne çıktı. Karşı tarafın oylamasıyla mavi takım Büşra’yı kadrosuna katmayı reddetti. Sonuç olarak bu hafta Survivor’dan ayrılan yarışmacı Büşra oldu.