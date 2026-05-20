TV8 ekranlarının uzun soluklu ve heyecan dolu yarışma programı Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da büyük finale sayılı günler kala heyecan ve stres hat safhaya ulaştı.
Survivor'da duygusal gece: Adaya kim veda etti?
Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da finale geri sayım sürerken heyecan doruğa ulaştı. 19 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar hem büyük ödül için kıyasıya mücadele etti hem de adada kalabilmek adına nefes kesen eleme düellosunda ter döktü.
19 Mayıs Salı akşamı yayınlanan son bölümde, yarışmacılar önce sezonun en anlamlı ödüllerinden biri için parkura çıktı, ardından ise adada kalma mücadelesinin verildiği nefes kesen bir eleme düellosu yaşandı. İşte ödül oyununun kazananı, kader konseyinin detayları ve Survivor 2026 hayallerine veda eden o isim...
AİLE MEKTUPLARI DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI: ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Büyük finale doğru geri sayımın başladığı Survivor 2026'da yarışmacılar, dün akşam ailelerinden gelen mektupları okuyabilmek için parkurdaki yerlerini aldı. Güç, denge ve hızın yanı sıra atış becerilerinin de belirleyici olduğu ödül oyununda, hem kırmızı hem de mavi takım yarışmacıları adeta canını dişine taktı.
Duygusal motivasyonun yüksek olduğu parkurdaki kıran kırana mücadelede son sözü mavi takım söyledi.
Nobre ve Can’ın finale kaldığı oyunda, Nobre'nin attığı son sayı ile mavi takım ödül oyununu 10-5’lik skorla kazanmayı başardı. Ödülü kazanan mavi takım yarışmacıları ailelerinden gelen mektupları okurken gözyaşlarını tutamadı.
ELEME DÜELLOSUNDA NEFESLER TUTULDU
Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyunlarında gösterdiği üstün başarı sonrasında, bu hafta parkurda istediği performansı sergileyemeyen Ünlüler takımında kadın yarışmacılar eleme potasını oluşturdu.
Bayhan ve Barış Murat Yağcı'nın sakatlıkları nedeniyle daha önce veda etmek zorunda kaldığı yarışmada, bu haftanın eleme adayları Nefise, Deniz ve Lina oldu.
Üç kadın yarışmacı, adada kalma sürelerini uzatmak için önce atış stillerini belirledi ve ardından eleme düellosunda karşı karşıya geldi.
Yeni sisteme göre 5 sayıya ulaşan ilk ismin potadan kurtulacağı zorlu etapta, eski şampiyonlardan Nefise Karatay üstün bir performans sergileyerek 5 sayıya ulaştı ve adını eleme potasından çıkarmayı başardı.
KADER KONSEYİNDE VEDA: 19 MAYIS SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Nefise'nin düellodan galip ayrılmasının ardından deniz ve Lina kader konseyine kaldı.
Yeni eleme sistemine göre düelloda başarılı olamayan iki isim için seyirci oylaması sonuçları devreye girdi.
Halktan en az oyu alan yarışmacının adaya veda edeceği kader konseyinde heyecanlı bekleyiş yerini hüzne bıraktı.
Yapılan seyirci oylamasının ardından Survivor 2026 hayallerine veda eden isim Ünlüler takımından Lina oldu.
Finale çok kısa bir süre kala meşalesi sönen Lina, takım arkadaşlarıyla vedalaşırken adada oldukça duygusal anlar yaşandı.