Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2026'da Ünlüler ve Gönüllüler kıran kırana mücadele ediyor.
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim girdi? İşte yanıtı...
Merakla beklenen Survivor 2026'nın yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 5 Ocak 2026 Survivor’da kazananlar ve kaybedenler...
Kırmızı ve mavi takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak ve eleme potasına gitmemek için parkura çıktı.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Parkurda rakiplerini adeta ezip geçen Gönüllüler, bu galibiyetle birlikte elemeden kurtuldu.
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında eleme adayı ise konseyde yapılan oylamanın ardından belli oldu.
ELEME ADAYI KEREMCEM OLDU
Takım arkadaşlarının verdiği oylar sonucunda en fazla ismi yazılan ünlü şarkıcı Keremcem, eleme potasına giren isim oldu.
