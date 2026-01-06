Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim girdi? İşte yanıtı...

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim girdi? İşte yanıtı...

Merakla beklenen Survivor 2026'nın yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 5 Ocak 2026 Survivor’da kazananlar ve kaybedenler...

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim girdi? İşte yanıtı... - Resim: 1

Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2026'da Ünlüler ve Gönüllüler kıran kırana mücadele ediyor.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim girdi? İşte yanıtı... - Resim: 2

Kırmızı ve mavi takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak ve eleme potasına gitmemek için parkura çıktı.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim girdi? İşte yanıtı... - Resim: 3

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Parkurda rakiplerini adeta ezip geçen Gönüllüler, bu galibiyetle birlikte elemeden kurtuldu.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim girdi? İşte yanıtı... - Resim: 4

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında eleme adayı ise konseyde yapılan oylamanın ardından belli oldu.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim girdi? İşte yanıtı... - Resim: 5

ELEME ADAYI KEREMCEM OLDU

Takım arkadaşlarının verdiği oylar sonucunda en fazla ismi yazılan ünlü şarkıcı Keremcem, eleme potasına giren isim oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
