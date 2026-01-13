Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Ocak eleme adayı kim oldu?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu 12 Ocak akşamı oynanırken, zorlu parkurda kıyasıya bir mücadele yaşandı. Dokunulmazlığı kazanan takım ve ilk eleme adayı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?