Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Ocak eleme adayı kim oldu?
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026 sezonunda haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefes kesen anlara sahne oldu. Fiziksel güç ve denge gerektiren parkurda Ünlüler ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geldi. Mücadele sonunda dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.
SURVİVOR 12 OCAK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyinde bir araya geldi. Yapılan oylama sonucunda Survivor 2026’nın haftanın ilk eleme adayı Lina oldu.
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler’de eleme potasının şekillenmeye başlamasıyla rekabet daha da kızışırken, yeni dokunulmazlık oyunları ve eleme adayları şimdiden büyük merak uyandırıyor.