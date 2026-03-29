Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyunu için bekleyiş sona erdi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanırken, Sude eleme potasına giden yarışmacı olmuştu.
Survıvor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı: Eleme potasına kim gitti? Seren Ay diskalifiye oldu mu?
Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için zorlu parkurda kıran kırana bir mücadelenin içine girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Mart Cumartesi Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?"
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor’da 28 Mart Cumartesi günü haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar dokunulmazlık mücadelesinde kıyasıya mücadele gösterdi.
Survivor 2026'da haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanan takım mavi takım gönüllüler oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ilk iki eleme adayı Lina ve Sude olarak belirlenmişti. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı, ada konseyinde yeni bir eleme adayı yazdı. Kırmızı takım, oy çokluğuyla Seren Ay'ın adını yazdı.
Ünlüler takımında performans birincisi Mert Nobre ise elenmesi yönünde Nisanur'un adını verdi. İzleyicilerin oylaması sonucu koruma altına alınan 2 isim ise Lina ve Seren Ay oldu.
SEREN AY'IN CEZASI BELLİ OLDU
Acun Ilıcalı, yaşanan kavga sonrası alınan kararı açıkladı. Ünlü yapımcı, Seren Ay Çetin'e 8 ödülden yararlanmama cezası verildiğini duyurdu.
Nisanur için ise herhangi bir yaptırım kararı çıkmadı.
SURVİVOR DÜELLODA KİMLER YARIŞACAK?
Survivor'da halk oylaması sonucu koruma altına alınan isimler Lina ve Seren Ay oldu.
Böylelikle düelloda Nisanur ve Sude karşılaşacak.