Yeniçağ Gazetesi
14 Ocak 2026 Çarşamba
İstanbul
Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026'da rekabet artmaya devam ediyor. Peki,Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2. eleme adayı kim oldu? - Resim: 1

13 Ocak Çarşamba günü yayınlanan bölümde haftanın 2. eleme adayı belli oldu. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2. eleme adayı kim oldu? - Resim: 2

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Zorlu parkurda yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken, dokunulmazlığı kazanan takım ve ilk eleme adayı izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2. eleme adayı kim oldu? - Resim: 3

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme potasına Seren Ay Çetin girdi.
Eleme potasına giren ilk isim gönüllüler takımından Lina oldu.

