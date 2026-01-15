Selen Görgüzel ile Keremcem’in yarışmaya veda etmesinin ardından dokunulmazlık oyunlarında rekabet tüm hızıyla sürüyor. İşte, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?Lina ve Seren Ay’ın haftanın ilk iki eleme adayı olarak belirlendiği yarışmada son gelişmeler şöyle…
Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?
SURVIVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2026’da haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesini Gönüllüler takımı kazanmayı başardı.
14 OCAK 2026 SURVIVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yarışmada haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları Dilan ile Meryem olarak belirlendi.
SURVIVOR’DA ELEME POTASINDA YER ALAN İSİMLER
Lina
Seren Ay
Dilan
Meryem
