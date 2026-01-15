Yeniçağ Gazetesi
15 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor’da eleme potasına giren yarışmacılar izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Haberi Paylaş
Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? - Resim: 1

Selen Görgüzel ile Keremcem’in yarışmaya veda etmesinin ardından dokunulmazlık oyunlarında rekabet tüm hızıyla sürüyor. İşte, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?Lina ve Seren Ay’ın haftanın ilk iki eleme adayı olarak belirlendiği yarışmada son gelişmeler şöyle…

1 4
Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? - Resim: 2

SURVIVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2026’da haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesini Gönüllüler takımı kazanmayı başardı.

2 4
Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? - Resim: 3

14 OCAK 2026 SURVIVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yarışmada haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları Dilan ile Meryem olarak belirlendi.

3 4
Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? - Resim: 4

SURVIVOR’DA ELEME POTASINDA YER ALAN İSİMLER

Lina

Seren Ay

Dilan

Meryem

4 4
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro