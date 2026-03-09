TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026’da, yayınlanan bölümde nefesler tutuldu.
Survivor’da dev düello sonrası büyük yıkım: Takımı kabul etmedi, hayalleri yarım kaldı
Survivor 2026’da heyecan dolu 9. hafta geride kalırken, 8 Mart akşamı yayınlanan kritik düello ve kader konseyi sonrası bir isim adaya veda etti. Peki, nefes kesen düelloyu kim kaybetti, Survivor’dan kim elendi? İşte geceye damga vuran tüm detaylar.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Ünlüler ve Gönüllüler arasında tansiyonun yükseldiği gecede, taktik savaşları ve sert tartışmalar parkur mücadelesinin önüne geçti.
Stratejik hamlelerin ve sert ikili tartışmaların damga vurduğu gecede, Acun Ilıcalı yönetimindeki konseyde duygu dolu anlar yaşanırken; izleyiciler "Bugün Survivor'da kim gitti?" sorusuna yanıt aradı.
ELEME POTASINDA DEV DÜELLO: TAKTİK SAVAŞLARI
Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından potaya giren isimler; Barış Murat Yağcı, Can Berkay, Engincan ve Onur Alp olmuştu.
8 Mart akşamı gerçekleşen dev düelloda adeta taktik savaşları yaşandı.
Ramazan Sarı ile Barış Murat Yağcı arasındaki strateji farklılıkları ve parkurdaki teknik direktör edasındaki yaklaşımlar ön plana çıktı.
Yapılan oylamalar neticesinde Barış Murat Yağcı ve Can Berkay potadan kurtulmayı başarırken, son ikiye Engincan ve Onur Alp kaldı.
ADADA TANSİYON YÜKSELDİ: "BEDELİNİ ÖDETECEĞİM"
Yarışma sadece parkurda değil, psikolojik boyutta da oldukça sert geçti. Yayınlanan son tanıtımlarda Engincan'ın takıma katkısı ve sergilediği performans üzerinden dönen tartışmalar, Onur ile diğer yarışmacıları karşı karşıya getirdi.
Sözlü düelloların fiziksel mücadelenin önüne geçtiği anlarda Onur’un sarf ettiği "Yapılan terbiyesizliğin bir bedeli olacak" ifadeleri adadaki gerilimi zirveye taşıdı.
Takım içi dinamiklerin sarsılması, eleme adaylarının kaderini de doğrudan etkileyen bir unsura dönüştü.
SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Nefes kesen düellonun galibi Engincan olurken, parkurda kaybeden Onur Alp için son durak Kader Konseyi oldu.
Survivor 2026 formatı gereği Kırmızı takımın karşısına çıkan Onur Alp için oylama yapıldı.
Rakip takımın, Onur Alp'i kendi kadrolarına dahil etmeyi reddetmesi üzerine yarışmacının ada macerası resmen sona erdi.
Sosyal medyada da geniş yankı bulan bu vedaya dair seyirciler ikiye bölündü; bir kısım bu ayrılığın doğru olduğunu savunurken, bir kısım ise Onur Alp'in kalması gerektiğini dile getirdi.