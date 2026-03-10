Survivor'da Deniz Çatalbaş’tan bomba itiraf: “Dışarıda erkek arkadaşım var!” Sercan iddialarına son

Çatalbaş, konuyla ilgili olarak Sercan’a da soru sorduğunu ve kendisinin de bu durumun tek taraflı bir algı olduğunu söylediğini aktardı. Ayrıca iletişim ödülü sırasında ablasından gelen mesaj sayesinde dışarıda konuşulan dedikoduların farkına vardığını dile getirdi.

Deniz, Sercan’ı yalnızca bir arkadaş olarak gördüğünü vurgulayarak aşk söylentilerinin doğru olmadığını net bir şekilde ifade etti.