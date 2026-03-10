Yeniçağ Gazetesi
10 Mart 2026 Salı
Anasayfa Magazin Survivor'da Deniz Çatalbaş’tan bomba itiraf: “Dışarıda erkek arkadaşım var!” Sercan iddialarına son

Deniz Çatalbaş, Survivor 2026 yarışmasında hakkında ortaya atılan aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. İsmi sık sık Sercan Yıldırım ile anılan yarışmacı, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek aralarında romantik bir ilişki olmadığını açıkladı.

Hande Karacan
Çatalbaş ayrıca, yarışmaya katılmadan önce hayatında biri olduğunu da ilk kez dile getirdi. Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyiciler yarışmacının özel hayatına dair detayları merak etmeye başladı.

DENİZ VE SERCAN HAKKINDAKİ İDDİALARA AÇIKLIK GETİRDİ

Son haftalarda yarışmada sık sık gündeme gelen aşk söylentileri, bu akşam yayınlanan röportajda netlik kazandı. Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı ile yaptığı konuşmada Deniz Çatalbaş, Sercan Yıldırım ile arasında romantik bir bağ bulunmadığını ifade etti.

Çatalbaş, konuyla ilgili olarak Sercan’a da soru sorduğunu ve kendisinin de bu durumun tek taraflı bir algı olduğunu söylediğini aktardı. Ayrıca iletişim ödülü sırasında ablasından gelen mesaj sayesinde dışarıda konuşulan dedikoduların farkına vardığını dile getirdi.

Deniz, Sercan’ı yalnızca bir arkadaş olarak gördüğünü vurgulayarak aşk söylentilerinin doğru olmadığını net bir şekilde ifade etti.

Deniz Çatalbaş’ın Sevgilisi Kim?

Yarışmada ortaya çıkan söylentiler sonrası Deniz Çatalbaş, özel hayatına dair küçük bir detayı paylaşmak zorunda kaldığını belirtti. Çatalbaş, Survivor’a katılmadan önce bir ilişkisinin olduğunu açıklayarak yanlış anlaşılmaların önüne geçmek istediğini söyledi.

Açıklamanın ardından sosyal medyada ve arama motorlarında “Deniz Çatalbaş’ın sevgilisi kim?” sorusu hızla trend oldu. Ancak gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden yarışmacının sevgilisi hakkında kamuoyunda bilinen çok fazla bilgi bulunmuyor.

Survivor 2026 Takımları

Kırmızı Takım

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Seda Albayrak

Mavi Takım

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR
Dilan Çıtak
Keremcem Dürük
Selen Görgüzel
Erkan Bilben
Tuğçe Melis Demir
Doğuş
Meryem Boz
Eren Semerci
Büşra Yalçın
Onur Alp Çam

