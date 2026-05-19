Survivor’da büyük finale doğru nefes kesen mücadele: Eleme potası şekillendi
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de finale yaklaşılırken rekabet kızıştı. Barış’ın sağlık sorunu nedeniyle ayrılması dengeleri değiştirirken, 18 Mayıs’ta oynanan 3. dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Takımlar eleme potasına girmemek için kıyasıya yarıştı.
Barış’ın ani sağlık sorunları sebebiyle adaya erken veda etmesinin ardından dengelerin tamamen değiştiği yarışmada, 18 Mayıs Pazartesi akşamı haftanın kritik 3. dokunulmazlık oyunu oynandı.
İzleyicileri ekran başına kilitleyen zorlu parkurda, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları eleme potasına isim göndermemek adına adeta canını dişine takarak kıran kırana bir mücadele sergiledi.
Nefes kesen karşılaşmanın ardından, parkurdaki üstünlüğünü koruyan mavi takım (gönüllüler), haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu da kazanmayı başardı.
Üst üste gelen bu mağlubiyetlerin ardından kırmızı takımda (ünlüler) taşlar yerinden oynadı.
Bu hafta kadınlar potasının yaşanacağı Survivor’da, kırmızı takımın tüm kadın yarışmacıları oylama yapılmaksızın doğrudan eleme potasına gönderildi.
Dün akşam ekrana gelen son bölümde, kırmızı takımda potaya gönderilecek başka kadın yarışmacı kalmaması nedeniyle konseyde yeni bir oylama yapılmadı ve 4. eleme adayı seçilmedi.
Yaşanan bu sıra dışı gelişmelerin ardından adada kalma mücadelesi verecek olan isimler de kesinleşti.
Bu haftanın eleme adayları; kırmızı takımın kadın yarışmacıları Nefise, Deniz ve Lina oldu.
Kaderleri kendi ellerinde olan üç güçlü yarışmacı, adada kalabilmek için önümüzdeki günlerde eleme düellosunda karşı karşıya gelecek.