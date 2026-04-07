Gelenekselleşen birleşme sonrası dönemi, bu yıl da büyük bir zorlukla başladı.
Survivor’da birleşme partisi bitti kavga başladı: Nagihan ve Gözde arasında ipler koptu
Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler macerasında, eğlenceli geçen birleşme partisinin ardından Dominik’te gerçekler sert yüzünü gösterdi. Şarkı yarışmasının ve partinin stresinden uzaklaşan yarışmacılar, adaya döner dönmez kendilerini büyük bir kaosun ve mücadelenin içinde buldu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Yarışmacıların mevcut barakalarının yıkılmasıyla birlikte, takımlar barınma ihtiyaçlarını karşılamak için sıfırdan inşaat sürecine girdi.
Fiziksel yorgunluğun üzerine binen bu yük, takımlar arasındaki gerilimi ve rekabeti daha da tırmandırdı.
Yayınlanan fragmanda Nagihan ile Gözde arasındaki gerilim sosyal medyada gündem oldu.
Acun Ilıcalı: "Üç gün izin verirsen karşılığında bunu bulursun. Tebrik ediyorum. Bu benim hatam."
"Senin hiçbir suçun yok, bu benim hatam. Konuşmayı kesiyorum seninle. Şu anda dört gün izin verdik, karşılığında da bunu aldık. Çok teşekkür ediyorum."
Yeni döneme avantajlı başlamak ve barınma koşullarını iyileştirmek adına büyük önem taşıyan kamp oyununda nefes kesen anlar yaşandı.
Güç ve stratejinin ön plana çıktığı bu kritik oyunda, rakiplerini geride bırakmayı başaran taraf Ünlüler takımı oldu.
Ünlüler bu galibiyetle hem moral depoladı hem de büyük bir avantajın sahibi oldu.
DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİNDE ÜNLÜLER RÜZGARI
Haftanın kaderini belirleyecek olan ilk dokunulmazlık oyunu, Serhan’ın adaya vedasının ardından daha da anlam kazandı.
Gönüllüler takımı Serhan’ın yokluğunu kapatmaya çalışırken, Ünlüler takımı vites artırdı.
Parkurda sergiledikleri üstün performansla haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.
ELEME POTASINDA KİM VAR?
Serhan'ın gidişiyle sarsılan adada, dokunulmazlığı kaybeden taraf için konsey çanları çalmaya başladı.
Survivor'da adaya veda eden ilk isim Serhan oldu.
Dokunulmazlık oyununun sonuçlanmasıyla birlikte gözler Gönüllüler takımına çevrildi.
Haftanın ilk eleme adayının ismi henüz netleşmedi.