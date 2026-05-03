TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026, dün akşam (2 Mayıs Cumartesi) yine milyonları ekran başına kilitledi.
Survivor'da beklenmedik sonuç: Eleme düellosundan kim çıktı, kimler SMS’e gidiyor
Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da büyük finale doğru geri sayım sürerken, 2 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan son bölüm hem duygusal anlara hem de nefes kesen bir rekabete sahne oldu. İletişim ödülünün ilk etabının oynandığı gecede, eleme düellosu ise adadaki dengeleri değiştirdi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Büyük finale doğru heyecanın doruğa tırmandığı yarışmada, adanın en duygusal ödüllerinden biri olan iletişim oyunu ve kader belirleyen eleme düellosu heyecanı bir arada yaşandı.
Sevdikleriyle yüz yüze görüşme şansı yakalamak isteyen yarışmacılar parkurda adeta savaşırken, gecenin sonunda bir isim potadan kurtulmayı başardı.
İşte, 2 Mayıs Survivor son bölümünde yaşananlar ve adaya veda etme riskiyle baş başa kalan o isimler...
SEZONUN EN BÜYÜK ÖDÜLÜ: İLETİŞİM OYUNUNDA İLK PERDE
Acun Ilıcalı’nın "kazanan takımın sevdikleriyle adada yüz yüze görüşeceği" müjdesini vermesiyle parkurda hırs ve motivasyon en üst seviyeye çıktı. İki aşamadan oluşan bu dev ödülün ilk etabında Ünlüler ve Gönüllüler takımı karşı karşıya geldi.
Güç, hız ve atış becerisinin ön planda olduğu oyunda final mücadelesi Sude ve Deniz arasında yaşandı. Deniz’in aldığı kritik sayı ile Ünlüler takımı, iletişim oyununun ilk etabını 10-6’lık skorla kazanmayı başardı. Ödülün sahibi, 3 Mayıs Pazar akşamı oynanacak ikinci etap karşılaşmasının ardından netleşecek.
ELEME DÜELLOSUNDA NEFESLER TUTULDU: BİR İSİM KURTULDU
Gecenin ikinci yarısında ise adada kalma mücadelesi vardı.
Bu hafta eleme potasına giren Barış Murat Yağcı, Osman Can Ural ve Ramazan Sarı, yeni eleme sistemine göre üçlü düelloda kozlarını paylaştı.
Kıran kırana geçen mücadelelerin ardından Ramazan, rakiplerini geride bırakarak düelloyu kazanan isim oldu ve adını eleme potasından sildirmeyi başardı.
Ramazan’ın bu galibiyetiyle birlikte, düelloda etap kazanamayan diğer iki isim için tehlike çanları çalmaya başladı.
VEDA KONSEYİ KAPIDA: ADAYA KİM VEDA EDECEK?
Düello mücadelesini kaybeden Barış Murat Yağcı ve Osman Can Ural, Survivor 2026’nın kader konseyine kaldı.
İki iddialı yarışmacı, 3 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak bölümde seyirci oylamasına çıkacak.
Yapılacak oylama sonucunda en az oyu alan yarışmacı, şampiyonluk hayallerine veda ederek adadan ayrılacak.