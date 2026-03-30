Survivor’da adaya veda eden isim belli oldu: Nisanur mu, Sude mi?

Survivor 2026’da ödül oyunu sırasında tansiyon yükselirken, Seren Ay ile rakibi arasında yaşanan temaslı gerginlik geceye damgasını vurdu.
Survivor 2026'da ödül oyunu sırasında yaşanan gerginlik ve konseydeki kritik kararlar dikkat çekti. Mavi takım ödülü kazanırken, düello sonrası elenen isim izleyiciler tarafından merak konusu oldu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Acun Ilıcalı’nın sert uyarılarının ardından izleyiciler elenen yarışmacıyı merak etmeye başladı.
TV8’de yayımlanan son bölümdeki tartışmanın ayrıntıları ve ödülü kazanan ekip gündemde yer aldı.
Dominik Cumhuriyeti’nde süren yarışmada 12. hafta, kritik konsey gelişmeleriyle dikkat çekti.
Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki mücadele bireysel tartışmalara dönüşürken, Seren Ay’ın pişmanlık içermeyen sözleri konseyde gerilimi artırdı.
Yarışmanın seyrini etkileyecek kararlar ile haftanın büyük ödülünü kazanan takım izleyiciler tarafından yakından takip edildi.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
29 Mart akşamında oynanan ödül oyununda takımlar, haftanın en değerli ödülü için parkura çıktı.
Zorlu parkurda üstün performans sergileyen taraf Mavi Takım oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Düello aşamasında karşı karşıya gelen Sude ve Nisanur arasında kaybeden isim Nisanur olarak belirlendi.
Konseyde yapılan oylama sonucunda mavi takımdan çıkan karar doğrultusunda Nisanur yarışmaya veda etti.