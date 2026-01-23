Yeniçağ Gazetesi
23 Ocak 2026 Cuma
Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu: Eren parkuru aldı, Erkan konseyde kaybetti

Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu: Eren parkuru aldı, Erkan konseyde kaybetti

Survivor 2026'da 22 Ocak bölümünde Erkan elendi, düelloyu Eren kazandı. Ünlüler ödül oyununu aldı.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu: Eren parkuru aldı, Erkan konseyde kaybetti - Resim: 1

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunda 22 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan bölümde elenen yarışmacı netleşti.

Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu: Eren parkuru aldı, Erkan konseyde kaybetti - Resim: 2

TV8'de ekranlara gelen programda eleme düellosu nefes kesti. Bu hafta potada yer alan Eren ile Erkan, parkurda üstünlük için kıyasıya yarıştı.

Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu: Eren parkuru aldı, Erkan konseyde kaybetti - Resim: 3

Mücadelenin ardından kaybeden taraf Kader Konseyi'nde kaderini bekledi. Aynı akşamki ödül mücadelesinde ise kırmızı ve mavi ekipler karşılaştı; parkuru tamamlayan taraf Ünlüler oldu, Gönüllüler ise cezaya çarptırıldı.

Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu: Eren parkuru aldı, Erkan konseyde kaybetti - Resim: 4

Haftanın eleme adayları arasında Eren, Erkan, Onur Alp ve Bayhan bulunuyordu. Yarışmacı oylamasıyla Onur Alp ile Bayhan potadan kurtulurken geriye Eren ve Erkan kaldı.

Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu: Eren parkuru aldı, Erkan konseyde kaybetti - Resim: 5

Düelloda galip gelen Eren olurken, yenilen Erkan konsey karşısına çıktı. Kırmızı takımın oylaması neticesinde Erkan, Survivor 2026'ya veda etti.

Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu: Eren parkuru aldı, Erkan konseyde kaybetti - Resim: 6

Programın yeni bölüm fragmanı ise izleyicileri heyecanlandırdı. Acil Durum Konseyi'nin toplanacağı belirtilirken Acun Ilıcalı'nın şu sözleri dikkat çekti: "2 yeni eski yarışmacı Survivor'a dahil oluyor.

Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu: Eren parkuru aldı, Erkan konseyde kaybetti - Resim: 7

Survivor'da bir ilki yaşayacaksınız. 20 yıl olmuş ilk kez hep beraber bir şey yaşayacağız." Yarışmacıların şaşkınlık dolu tepkileri ekrana yansıdı.

Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu: Eren parkuru aldı, Erkan konseyde kaybetti - Resim: 8

. Ünlüler-Gönüllüler 2026'nın devam bölümü cumartesi gecesi izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Haber Merkezi
