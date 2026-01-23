Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunda 22 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan bölümde elenen yarışmacı netleşti.
Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu: Eren parkuru aldı, Erkan konseyde kaybetti
Survivor 2026'da 22 Ocak bölümünde Erkan elendi, düelloyu Eren kazandı. Ünlüler ödül oyununu aldı.
TV8'de ekranlara gelen programda eleme düellosu nefes kesti. Bu hafta potada yer alan Eren ile Erkan, parkurda üstünlük için kıyasıya yarıştı.
Mücadelenin ardından kaybeden taraf Kader Konseyi'nde kaderini bekledi. Aynı akşamki ödül mücadelesinde ise kırmızı ve mavi ekipler karşılaştı; parkuru tamamlayan taraf Ünlüler oldu, Gönüllüler ise cezaya çarptırıldı.
Haftanın eleme adayları arasında Eren, Erkan, Onur Alp ve Bayhan bulunuyordu. Yarışmacı oylamasıyla Onur Alp ile Bayhan potadan kurtulurken geriye Eren ve Erkan kaldı.
Düelloda galip gelen Eren olurken, yenilen Erkan konsey karşısına çıktı. Kırmızı takımın oylaması neticesinde Erkan, Survivor 2026'ya veda etti.
Programın yeni bölüm fragmanı ise izleyicileri heyecanlandırdı. Acil Durum Konseyi'nin toplanacağı belirtilirken Acun Ilıcalı'nın şu sözleri dikkat çekti: "2 yeni eski yarışmacı Survivor'a dahil oluyor.
Survivor'da bir ilki yaşayacaksınız. 20 yıl olmuş ilk kez hep beraber bir şey yaşayacağız." Yarışmacıların şaşkınlık dolu tepkileri ekrana yansıdı.
. Ünlüler-Gönüllüler 2026'nın devam bölümü cumartesi gecesi izleyiciyle buluşacak.