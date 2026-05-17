Ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler, 16 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi.
Survivor'da Acun Ilıcalı acı haberi konseyde verdi: Hayati tehlikesi yok ama ampute edildi
Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler’da kaptanlık oyununun ardından takımlar yeniden kuruldu, haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Gecenin en dikkat çeken anı ise Acun Ilıcalı’nın Yunan yarışmacıyla ilgili yaptığı açıklama oldu.Derleyen: Haber Merkezi
YENİ KADROLARLA İLK PARKUR MÜCADELESİ
Erkeklerde Mert Nobre, kadınlarda ise Nefise Karatay’ın kaptan olmasıyla takımlar yeniden kuruldu.
Güç, denge ve yüksek odaklanma gerektiren haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yeni kadrolar ilk kez parkura çıktı:
Mavi Takım: Nagihan, Nobre, Ramazan, Sude ve Beyza
Kırmızı Takım: Deniz, Murat Arkın, Sercan, Can Berkay, Nefise ve Lina
Kıran kırana geçen zorlu etabın ardından parkurda daha üstün bir performans sergileyen Mavi Takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Bu galibiyetle Mavi Takım pota tehlikesinden uzak kalmayı başarırken, geride kalan Kırmızı Takım ise ada konseyine gitmek zorunda kaldı.
YUNAN YARIŞMACININ BACAĞI AMPUTE EDİLDİ
Ada konseyinde Acun Ilıcalı, Yunan kampında balık avı sırasında iki yarışmacının sürat teknesiyle karşı karşıya gelmesi sonucu feci bir kaza yaşandığını duyurdu.
Kaza sonrasında Yunan yarışmacı Stavros Floros'un hastaneye kaldırıldığını belirten Ilıcalı, yarışmacının bir bacağının ampute edildiğini açıkladı. Durumu bizzat hastanede takip ettiğini söyleyen Acun Ilıcalı, "Şu an hayati tehlikesi yok. Bugün hastanede kendisiyle beraberdim. Bizim açımızdan tam bir yıkım" ifadelerini kullandı.
ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU?
Bayhan'ın ardından Barış Murat Yağcı'nın da sakatlığı nedeniyle adaya veda edeceği belirtilen Survivor'da, gözler kaybeden Kırmızı Takım'ın konseyine çevrildi.
Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı Takım'da gerçekleştirilen oylamada haftanın ilk eleme adayı henüz netleşmedi.
Konseyde ismi en çok yazılacak yarışmacının belirlenmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde düello eşleşmeleri de kesinlik kazanacak.