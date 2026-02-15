Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunda 14 Şubat yayınında yoğun rekabet hakimdi. Yarışmacılar ödül mücadelesi ve açık artırma etkinliğiyle zorlu bir gece geçirdi.
Survivor'da açlık ve strateji çarpıştı: 14 Şubat'ta kim kazandı?
Survivor 2026'da 14 Şubat heyecanı dorukta: Kırmızı Takım ödül oyununu kazandı, açık artırmada bütçe üstünlüğüyle yemekleri kaptı. Eleme potasında Meryem Boz ve Seda Albayrak düelloya hazırlanıyor.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Çekişmeli bölümün ardından kazanan ekip ile eleme potasındaki isimler ortaya çıktı. Survivor 14 Şubat akşamı hangi taraf üstün geldi? İşte ödül parkuru ve açık artırma ayrıntıları.
14 Şubat bölümünde parkur mücadelesini Kırmızı Takım domine etti. Ünlüler ekibi, hız ve denge gerektiren etapta minimum hata yaparak galibiyete ulaştı. Bu başarı sayesinde açık artırma aşamasına Mavi Takım'a kıyasla daha üstün bütçeyle başlama şansı yakaladılar.
AÇIK ARTIRMA MÜCADELESİ VE TAKTİKLER
Açık artırma formatı, katılımcılara stratejik düşünme ve kısıtlı kaynak yönetimi zorunluluğu getirdi. Yemekler sırayla satışa sunulurken takımlar hem açlık baskısıyla hem de sınırlı parayla baş etmek zorunda kaldı.
Ünlüler, parkur zaferiyle elde ettikleri avantajı kullanarak bütçeyi etkin yönetti, istedikleri yemekleri kaparak takım ruhunu güçlendirdi ve geceyi kazanan taraf konumuna yükseldi.
ELEME POTASINDAKİ İSİMLER
12 Şubat'taki ada konseyinde eleme adayları belirlenmişti. İlk aday Seren Ay Çetin olarak duyuruldu. Üçüncü sıradaki aday Deniz Çatalbaş, dördüncü ise Meryem Boz şeklinde açıklandı.
Halk oylamasında Deniz Çatalbaş ile Seren Ay Çetin koruma kazandı. Bu gelişme üzerine düello için Meryem Boz ve Seda Albayrak karşı karşıya kaldı.
SURVIVOR 2026'DA REKABET DENGESİ NASIL ŞEKİLLENİYOR?
Son dönemlerde Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki fark daralıyor.
12 Şubat'ta dokunulmazlığı Gönüllüler alırken 14 Şubat'ta ödülü Ünlüler'in kazanması eşitliğin arttığını kanıtladı. Ödül ve dokunulmazlık mücadeleleri ada içi motivasyonu doğrudan belirliyor.
Ünlüler'in 14 Şubat zaferi moralleri yükseltirken Gönüllüler tarafında yeni planlamalar gündeme gelebilir.