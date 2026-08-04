Kaynak: Diğer

Elenmek üzere düelloya çıktığı gün Beyza için macerasını noktalamayı dahi öneren Sercan Yıldırım, program süresince konuya dair net ifadeler kullanmaktan kaçınmıştı. Yıldırım, aylar süren suskunluğuna yayımladığı bir videoyla son verdi. Yaşananların tamamen farklı noktalara çekildiğini belirten eski futbolcu, Beyza’nın aslında kendisini korumak amacıyla bu hamleyi gerçekleştirdiğini vurguladı.

'ACUN ABİYE SÖYLESEYDİK...'

'Beyza konusu acayip saçma sapan yerlere çekildi, gerçekten canımı çok sıkıyor. Adada zor şartlardaydık, iyi anlaştık, güzel bir arkadaşlığımız oldu. Olayın aslı şu: Herkes gibi ben de dışarıdan bir şeyler çalmıştım, erzak falan ayarlamıştım.

Beyza yanıma gelince onunla da paylaştım. Eğer o ara bunu Acun abiye söyleseydik ben direkt ceza yiyecektim. Beyza da beni ele vermemek, beni korumak için çok fazla konuşamadı, derdini anlatamadı.'