Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık konuşulan Bölükbaşı, şampiyonluk sonrası aldığı ani evlilik kararıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Yiğit İnandı ile sessiz bir şekilde resmi nikah kıyan çift, bu kez imam nikahı ile gündeme geldi. İnandı, sosyal medya paylaşımında “Köyüme gitmişken, dedemin yapımında emeği olan camide nikah kıymak nasip oldu” ifadelerine yer verdi.

Çiftin dini nikahı, Rize’nin İyidere ilçesinde bulunan Yapraklar Mahallesi Adatepe Camii’nde, İlçe Müftüsü Erdoğan Dalkes tarafından gerçekleştirildi. O anlara ait kareler kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.