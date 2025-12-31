Yeniçağ Gazetesi
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven vatani görevini tamamladı: Üniformalı pozları gündemi salladı: İşte ilk kareler

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, Manisa'da bedelli askerliğini tamamladı. Üniformalı fotoğraflarını paylaşan fenomen, devre arkadaşlarıyla esprili iletişim kurmuş, asker tıraşı olup heyecanla teslim olmuştu.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, Manisa'da bedelli askerliğini tamamladı. Üniformalı fotoğraflarını paylaşan fenomen, devre arkadaşlarıyla esprili iletişim kurmuş, asker tıraşı olup heyecanla teslim olmuştu.

Survivor 2020'deki etkileyici performansıyla şampiyon olan ve sonrasında paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Cemal Can Canseven, bedelli askerlik görevini başarıyla tamamladı. Askerden dönen Canseven, sosyal medya hesabından üniformalı fotoğraflarını paylaştı.

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Günlerdir askerlik hazırlığı yapan Canseven, Manisa'daki bedelli askerliğini tamamlayarak evine döndü.

ŞAMPİYON OLMUŞTU

30 yaşındaki Canseven, 11 ünlü ve 11 gönüllüden oluşan toplam 22 yarışmacının yer aldığı Survivor 2020 sezonunda güçlü rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can, yarışma sonrası takipçi sayısını 3 milyon 150 bin artırarak rekor kırmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Cemal Can Canseven, askerlik yerini Instagram'dan duyurmuştu.

"DEVRE ARKADAŞLARIM BANA ULAŞIN"

Bedelli askerlik yapacak olan Cemal Can Canseven, paylaşımında "Manisa/ Alaşehir. Devre arkadaşlarımı bulmam lazım bana ulaşın." dedi.

Canseven, Instagram'daki yeni paylaşımına "Askerliğe sevk belgemi aldım, geri sayım başladı. Aralık Manisa Alaşehir devrelerim bir ses verin da" şeklinde esprili bir not ekledi.

Survivor şampiyonu, birliğine teslim olmadan önce asker tıraşı oldu. Canseven, yeni görüntüsünü Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Fenomen isim 6 Aralık'ta birliğine teslim oldu. Instagram'dan ailesiyle çekilen fotoğrafını paylaşan Canseven, şu mesajı yazdı:

"O an geldi, heyecanlıyım çocukluktan beri hep hayalimdi. Cemaliniz askere gidiyor canlarım… 1 ay yokum. Yeni yılınızı şimdiden kutluyorum, buralar size emanet.""Sükut durun da. Beni özleyin... Ben yokken yorumlara “ne var ne yok” yazın, döndüğümde hepsini okuyacağım. Allah’a emanet olun, sizi seviyorum"

ASKERLİĞİNİ TAMAMLADI

Bedelli askerliğini bitiren Cemal Can Canseven, bugün evine döndü. Manisa'daki birliğinden ayrılmadan önce üniformalı pozlar veren Canseven, fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Cemal Can Canseven'in üniformalı kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

CEMAL CAN CANSEVER KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995'te İzmir'de doğmuş Türk model, DJ, şarkıcı, oyuncu, sunucu ve sosyal medya fenomenidir.

Baba tarafı Selanik göçmeni, anne tarafı Rizeli olan Canseven, eğitimini İzmir'de tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümüne girdi.

Üniversite sırasında DJ'lik eğitimi alarak kariyerine bu alanda başladı ve ünlü mekanlarda sahne aldı.

Geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan ise 2020 Survivor yarışması oldu. Gönüllüler takımında yarışarak şampiyonluk kazandı ve sempatik kişiliğiyle büyük hayran kitlesi edindi.

Survivor sonrası modellik yaptı (Valentino gibi markalarla çalıştı), 2021'de Exxen platformunda Aleyna Tilki ile başrol oynadığı "İşte Bu Benim Masalım" dizisinde oyunculuğa adım attı.

"Kahraman" isimli şarkı çıkardı ve 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Erkek Influencer ödülünü kazandı.

Sosyal medyada aktif içerikler üreten Canseven, parfüm ve hayvan alerjisi nedeniyle dikkat çeken detaylara sahip.

Fenerbahçe taraftarıdır ve sporcu bir geçmişe sahiptir (koşu, yüzme, gençliğinde futbol).

Kaynak: Magazin Servisi
