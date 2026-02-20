Yeniçağ Gazetesi
20 Şubat 2026 Cuma
KULÜP YÖNETİCİLERİNE OPERASYON: 6 SÜPER LİG YÖNETİCİSİ GÖZALTINDA
Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu: Eleme potasında kim var?

Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu: Eleme potasında kim var?

Survivor’da yayınlanan son bölümün ardından izleyicilerin gündeminde ödül ve kamp oyununun sonuçları yer aldı.

Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu: Eleme potasında kim var?

Zorlu parkurda yaşanan mücadele, takımlar arasındaki rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi.

1 7
Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu: Eleme potasında kim var? - Resim: 2

Kıyasıya geçen etapların ardından hangi ekibin avantaj sağladığı merak konusu olurken, yarışmacıların performansı da dikkat çekti.

2 7
Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu: Eleme potasında kim var? - Resim: 3

Gecenin en kritik anlarından biri ise ada konseyinde yaşanacak gelişmelere dair beklenti oldu.

3 7
Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu: Eleme potasında kim var? - Resim: 4

Oyun performanslarının oylamaya nasıl yansıyacağı ve eleme potasının nasıl şekilleneceği soruları gündem oldu.

4 7
Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu: Eleme potasında kim var? - Resim: 5

Yarışmacılar arasındaki stratejik hamleler ve takım içi dengeler, konsey öncesi tartışmaları beraberinde getirdi.

5 7
Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu: Eleme potasında kim var? - Resim: 6

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Heyecanın yükseldiği bölümde ödül oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu.

6 7
Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu: Eleme potasında kim var? - Resim: 7

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Engincan, İkinci eleme adayı ise Onur Alp oldu.

7 7
