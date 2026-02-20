Zorlu parkurda yaşanan mücadele, takımlar arasındaki rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi.
Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu: Eleme potasında kim var?
Survivor’da yayınlanan son bölümün ardından izleyicilerin gündeminde ödül ve kamp oyununun sonuçları yer aldı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Kıyasıya geçen etapların ardından hangi ekibin avantaj sağladığı merak konusu olurken, yarışmacıların performansı da dikkat çekti.
Gecenin en kritik anlarından biri ise ada konseyinde yaşanacak gelişmelere dair beklenti oldu.
Oyun performanslarının oylamaya nasıl yansıyacağı ve eleme potasının nasıl şekilleneceği soruları gündem oldu.
Yarışmacılar arasındaki stratejik hamleler ve takım içi dengeler, konsey öncesi tartışmaları beraberinde getirdi.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Heyecanın yükseldiği bölümde ödül oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Engincan, İkinci eleme adayı ise Onur Alp oldu.