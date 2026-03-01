Adadaki değişimiyle sık sık gündeme gelen Nefise, bu kez ödül oyunu sonrası beklediği mektupla sarsıldı. Sevgilisi Ender’den gelen mesaj, beklediği romantik satırları içermeyince hayal kırıklığı yaşadı.
Survivor Nefise’yi yıkan mektup: Gözyaşlarını tutamadı
Survivor yarışmacısı Nefise Karatay, ilişki söylentileri ve özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündemde. Survivor Berna ile adı anılınca bu iddialara sert çıkan Nefise, daha önce yaptığı “Eşcinsel değilim” açıklamasıyla da dikkat çekmişti. Karatay sevgilisinden gelen mektupla şok yaşadı.Derleyen: Hande Karacan
SEVGİLİDEN GELEN MEKTUP ŞOKE ETTİ
Ödül oyununun ardından sevgilisinden gelecek mektubu büyük bir heyecanla bekleyen Nefise, yazılanları okuduğunda adeta donup kaldı. Duygularını şu sözlerle dile getirdi:
“Ne doğum günüm kutlanmış, ne ‘aşkım’ denmiş ne de ‘sevgilim’. Sadece sonuna ‘SS’ yazılmış. Kimse bunun ne anlama geldiğini çözemedi. Sanki bir arkadaşına yazılmış gibiydi. Üstelik fotoğrafta kendisi yoktu, bir kedi vardı. Keşke hiç göndermeseydi. O gece uyuyamadım.”
Mektubun içeriğini samimiyetsiz bulan Nefise, sevgilisinin tavırlarının değiştiğini ifade etti. Normalde romantik biri olduğunu düşündüğü Ender’in bu kez mesafeli bir üslup kullanması, şüphelerini artırdı.
“BENİ ALDATIYOR”
Sinirlerine hakim olamayan Nefise, çok daha sert iddialarda bulundu. Sevgilisinin birden fazla kişiyle flört ettiğini öne sürerek, “Bu adam beni aldatıyor. Belli etmemek için eski bir ismi kullanmış. Yapay zekaya yazdırmış gibi bir mesaj. Doğum günümü bile kutlamamış. Benim için bitmiştir.” dedi.
Açıklamalarıyla adada tansiyonu yükselten Nefise’nin bu sözleri, hem takım arkadaşlarını hem de izleyicileri şaşkına çevirdi.