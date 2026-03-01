Survivor Nefise’yi yıkan mektup: Gözyaşlarını tutamadı

“BENİ ALDATIYOR”

Sinirlerine hakim olamayan Nefise, çok daha sert iddialarda bulundu. Sevgilisinin birden fazla kişiyle flört ettiğini öne sürerek, “Bu adam beni aldatıyor. Belli etmemek için eski bir ismi kullanmış. Yapay zekaya yazdırmış gibi bir mesaj. Doğum günümü bile kutlamamış. Benim için bitmiştir.” dedi.

Açıklamalarıyla adada tansiyonu yükselten Nefise’nin bu sözleri, hem takım arkadaşlarını hem de izleyicileri şaşkına çevirdi.