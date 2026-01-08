İzleyicilerin merakla beklediği Survivor 2026 Ünlüler – Gönüllüler sezonu, 1 Ocak Perşembe akşamı ekran macerasına başladı.
Survivor macerası kısa sürdü: Evine döndü yerlere kapandı... O anlar sosyal medyayı salladı
Survivor’ın yeni sezonunda adaya veda eden ilk yarışmacı ünlü şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel oldu. Elenmesinin ardından Türkiye’ye dönen Görgüzel, evinden yaptığı paylaşımla kısa sürede gündem oldu. Parkeleri öptüğü anları paylaşan ünlü isim, sosyal medyada büyük ilgi gördü.Hande Karacan
Birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı sezonda, daha ilk haftadan eleme heyecanı yaşandı.
4 Ocak’ta yayınlanan bölümde Ünlüler takımı, eleme potasına Selen Görgüzel’i gönderdi.
Parkurda beklenen performansı sergileyemeyen Görgüzel, Kader Konseyi’nde yarışmada kalabilmek için mücadele etti. Gönüllüler takımından yeterli oyu alamayarak yarışmaya veda etti.
İLK VEDA
Bu sonuçla birlikte Selen Görgüzel, Survivor 2026’ya veda eden ilk isim olarak kayıtlara geçti.
'AZ OLDU AMA ÇOK ŞEY KAZANDIM'
Yarışma sonrası sessizliğini sosyal medya hesabından bozan Görgüzel, duygularını şu sözlerle paylaştı:
“Az oldu ama öz oldu. Çok güzel anılar biriktirdim. Parayla satın alınamayacak kadar değerli bir deneyim yaşadım. Anlatacak daha çok şeyim var.”
Türkiye’ye döndükten sonra evinde çektiği bir videoyu paylaşan Görgüzel, parkeleri öptüğü anlara, “Lütfen evimin yerini öpmek istiyorum. Gönüllerin ve sevenlerimin şampiyonuyum” notunu ekledi.
Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada gündem oldu.
SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?
Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.
İş hayatına henüz lise yıllarındayken Okan Bayülgen’in hazırladığı Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında yarı zamanlı görev alarak adım attı.
Eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi’nde tamamlayan Görgüzel, 18 yaşında yaptığı evlilikten 2003 yılında ayrıldı.
Bu evlilikten İlknaz adında bir kızı bulunuyor.
Televizyon kariyerine 1996 yılında, İstanbul Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan Zirvedeki Sesler adlı programın sunuculuğunu üstlenerek başladı.
Bu ilk deneyimin ardından farklı kanallarda kendi projelerini hazırlayıp sunarak ekranlardaki yerini sağlamlaştırdı.
YER ALDIĞI DİZİLER
Kariyeri boyunca Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar ve Kurtlar Vadisi gibi birçok yapımda rol aldı.
Geniş kitleler tarafından tanınmasını ise, eşi Hamdi Alkan’ın yönetmenliğini yaptığı O Hayat Benim dizisinde canlandırdığı Cevriye karakteri sağladı.
2017 yaz sezonunda Star TV ekranlarında yayınlanan Türk Malı dizisiyle izleyiciyle yeniden buluşan Selen Görgüzel, bu yapımda Şehnaz karakterine hayat verdi.