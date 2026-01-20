Yeniçağ Gazetesi
20 Ocak 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat Survivor erkekler haftası gerilimi: Eleme adayı belli oldu

Survivor erkekler haftası gerilimi: Eleme adayı belli oldu

Survivor 2026’da ünlüler haftanın ilk dokunulmazlığını kazandı. Bil Bakalım’da ise kırmızı takım pizza ödülünün sahibi olurken, mavi takım böcek cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Haberi Paylaş
Survivor erkekler haftası gerilimi: Eleme adayı belli oldu - Resim: 1

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonu, izleyicilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Yarışmacılar, iki takım arasında çekişmeli mücadeleler sergiliyor.

1 8
Survivor erkekler haftası gerilimi: Eleme adayı belli oldu - Resim: 2

Haftanın dokunulmazlık ve ödül oyunlarının sonuçları büyük merak konusu haline geldi. Özellikle erkekler haftasında kaybeden takımdan bir yarışmacının eleme potasına girmesi bekleniyor.

2 8
Survivor erkekler haftası gerilimi: Eleme adayı belli oldu - Resim: 3

TV8 ekranlarının popüler programı Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da yarışmacılar yüksek performans ve rekabetçi tutumlarıyla dikkat çekiyor. Takımlar, oyunlarda ödül veya dokunulmazlık elde etmek, bazılarında ise ceza almak üzere yoğun çaba harcıyor. Bu hafta erkekler haftası olarak başladı ve başarısız takımın bir erkek üyesi potaya girecek.

3 8
Survivor erkekler haftası gerilimi: Eleme adayı belli oldu - Resim: 4

SURVİVOR’DA HAFTANIN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan Ünlüler takımı oldu.

4 8
Survivor erkekler haftası gerilimi: Eleme adayı belli oldu - Resim: 5

OYUNUNDA HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bil Bakalım oyununda ise Kırmızılar galip gelerek 2 dilim pizza ödülünün sahibi oldu.
Acun Ilıcalı, oyunun kaybeden tarafına böcek dolu fanus cezası verildiğini belirtti ve Survivor tarihinde böyle bir uygulamanın ilk kez yapıldığını ifade etti.

5 8
Survivor erkekler haftası gerilimi: Eleme adayı belli oldu - Resim: 6

Mavi takım oyuncuları, böceklere oldukça yakın konumda portakal suyu içme görevini yerine getirmeye çalıştı. Bu cezayı reddedenlerin bir sonraki ödül oyununda yer alamayacağı açıklandı.

6 8
Survivor erkekler haftası gerilimi: Eleme adayı belli oldu - Resim: 7

Acun Ilıcalı, söz konusu görüntülerin yayıncılık kuralları nedeniyle TV8’de değil, EXXEN platformunda yayınlanacağını açıkladı.

7 8
Survivor erkekler haftası gerilimi: Eleme adayı belli oldu - Resim: 8

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM?

Haftanın ilk eleme adayı, Mavi takımdan Eren oldu.

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro