Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonu, izleyicilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Yarışmacılar, iki takım arasında çekişmeli mücadeleler sergiliyor.
Survivor erkekler haftası gerilimi: Eleme adayı belli oldu
Survivor 2026’da ünlüler haftanın ilk dokunulmazlığını kazandı. Bil Bakalım’da ise kırmızı takım pizza ödülünün sahibi olurken, mavi takım böcek cezasıyla karşı karşıya kaldı.
Haftanın dokunulmazlık ve ödül oyunlarının sonuçları büyük merak konusu haline geldi. Özellikle erkekler haftasında kaybeden takımdan bir yarışmacının eleme potasına girmesi bekleniyor.
TV8 ekranlarının popüler programı Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da yarışmacılar yüksek performans ve rekabetçi tutumlarıyla dikkat çekiyor. Takımlar, oyunlarda ödül veya dokunulmazlık elde etmek, bazılarında ise ceza almak üzere yoğun çaba harcıyor. Bu hafta erkekler haftası olarak başladı ve başarısız takımın bir erkek üyesi potaya girecek.
SURVİVOR’DA HAFTANIN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan Ünlüler takımı oldu.
OYUNUNDA HANGİ TAKIM KAZANDI?
Bil Bakalım oyununda ise Kırmızılar galip gelerek 2 dilim pizza ödülünün sahibi oldu.
Acun Ilıcalı, oyunun kaybeden tarafına böcek dolu fanus cezası verildiğini belirtti ve Survivor tarihinde böyle bir uygulamanın ilk kez yapıldığını ifade etti.
Mavi takım oyuncuları, böceklere oldukça yakın konumda portakal suyu içme görevini yerine getirmeye çalıştı. Bu cezayı reddedenlerin bir sonraki ödül oyununda yer alamayacağı açıklandı.
Acun Ilıcalı, söz konusu görüntülerin yayıncılık kuralları nedeniyle TV8’de değil, EXXEN platformunda yayınlanacağını açıkladı.
HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM?
Haftanın ilk eleme adayı, Mavi takımdan Eren oldu.