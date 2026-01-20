Survivor erkekler haftası gerilimi: Eleme adayı belli oldu

TV8 ekranlarının popüler programı Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da yarışmacılar yüksek performans ve rekabetçi tutumlarıyla dikkat çekiyor. Takımlar, oyunlarda ödül veya dokunulmazlık elde etmek, bazılarında ise ceza almak üzere yoğun çaba harcıyor. Bu hafta erkekler haftası olarak başladı ve başarısız takımın bir erkek üyesi potaya girecek.