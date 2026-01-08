Gerilimin ve rekabetin yüksek olduğu dokunulmazlık oyununda kazanan taraf Ünlüler Takımı oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler Takımı ise ada konseyine giderek iki ismi eleme potasına gönderdi. Böylece Survivor’da haftanın 4. ve 5. eleme adayları belli oldu. İşte, Survivor 2026 eleme adayları belli oldu: 7 Ocak’ta 4. ve 5. eleme adayı kim oldu?

Haftanın ilk eleme adayları daha önce yapılan oylamalar sonucunda Keremcem ve Bayhan olmuştu. Son konseyin ardından eleme potasındaki isim sayısı dörde yükseldi.

SURVIVOR 4. VE 5. ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan 7 Ocak 2026 tarihli Survivor bölümünde kırmızı (Ünlüler) ve mavi (Gönüllüler) takım dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Nefes kesen mücadelenin sonunda dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım olurken, kaybeden mavi takımda eleme adayları belirlendi.

Gönüllüler Takımı’nda yapılan ada konseyi oylaması sonucunda:

Survivor 4. eleme adayı Erkan

Survivor 5. eleme adayı Murat oldu.

Bu sonuçla birlikte Survivor 2026’da haftanın eleme adayları Keremcem, Bayhan, Erkan ve Murat olarak açıklandı.

SURVIVOR 2026 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da yarışmacılar, hem performans hem de SMS oylarının etkili olacağı eleme haftasında üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için tüm güçleriyle mücadele etti. Zorlu parkurda büyük çekişmeye sahne olan oyunun galibi Ünlüler Takımı oldu.

Dokunulmazlığı kazanan Ünlüler rahat bir nefes alırken, Gönüllüler Takımı’nda eleme heyecanı devam ediyor.