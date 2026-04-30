Survivor’daki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve son dönemde “Çukur” ile “Yargı” gibi yapımlarda rol alan Atakan, aldığı acı haberle sarsıldı.

45 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla annesinin vefatını takipçileriyle paylaştı. Atakan mesajında,

“Canım annem, her şeyim, prensesim, miniğim hakkın rahmetine kavuşmuştur” ifadelerine yer verdi.

Yaşadığı büyük kaybın ardından cenaze bilgilerini de sosyal medya üzerinden duyuran Atakan’ın annesinin, bugün saat 11.30’da Ankara Karşıyaka Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.