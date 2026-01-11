Survivor bu akşam var mı? 11 Ocak 2026’da neden yayınlanmıyor?

MasterChef Türkiye’nin en başarılı ve iddialı yarışmacılarının karşı karşıya geldiği Altın Kupa mücadelesi, yüksek izlenme oranları ve prestijli yapısı nedeniyle prime time kuşağına alındı. Bu nedenle Survivor’ın yeni bölümü bu akşam için yayın planından çıkarıldı.