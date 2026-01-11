Normal şartlarda her akşam izleyiciyle buluşan yarışmanın yerine bu akşam başka bir fenomen yarışma ekranlara gelecek. İşte 11 Ocak 2026 TV8 yayın akışı ve Survivor yeni bölümün yayınlanacağı tarih...
Survivor bu akşam var mı? 11 Ocak 2026’da neden yayınlanmıyor?
TV8 ekranlarında yeni sezonu başlayan yarışma bu akşam yayın akışında yer almamasıyla izleyicilerini meraklandırdı. Survivor bu akşam var mı? 11 Ocak 2026’da neden yayınlanmıyor?
Dominik Cumhuriyeti'nde tüm hızıyla devam eden Survivor 2026 macerasına kısa bir mola verildi.
Yarışmanın sıkı takipçileri bu akşam (11 Ocak Pazar) televizyonlarını açtıklarında bekledikleri parkur mücadelelerini göremeyecekler.
Survivor’ın yayınlanmaması sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, izleyiciler TV8 yayın akışını kontrol etmeye başladı.
Yarışmanın yeni bölümünün hangi tarihte ekrana geleceği ise merak edilen bir diğer konu oldu.
SURVİVOR BUGÜN NEDEN YOK?
Survivor 2026’nın 11 Ocak Pazar akşamı yayınlanmamasının nedeni, TV8’in yayın akışında yapılan özel bir değişiklikten kaynaklanıyor.
Kanal, bu akşam Survivor yerine MasterChef Türkiye Altın Kupa programını izleyiciyle buluşturuyor.
MasterChef Türkiye’nin en başarılı ve iddialı yarışmacılarının karşı karşıya geldiği Altın Kupa mücadelesi, yüksek izlenme oranları ve prestijli yapısı nedeniyle prime time kuşağına alındı. Bu nedenle Survivor’ın yeni bölümü bu akşam için yayın planından çıkarıldı.
Survivor 2026’nın, MasterChef Altın Kupa yayınının ardından TV8’in normal yayın düzenine dönmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde yeniden ekranlara gelmesi bekleniyor.
Yeni bölümün net yayın tarihi TV8 tarafından açıklandığında izleyicilerle paylaşılacak.