Yeni sezonda iddialı yarışmacılar, şampiyonluk yolunda zorlu parkurlarda kıyasıya rekabet ediyor. Acun Ilıcalı’nın, daha önce All Star kadrosunda yer alan bazı isimlerin yedeklerden yarışmaya katılacağını açıklaması, izleyicilerin merakını daha da artırdı.

Ilıcalı, ada konseyinde yaptığı açıklamada, “Survivor’da yeni bir konseyimize hoş geldiniz. Kırmızı takımda eksikler var. Takıma güç katacağına inandığımız iki yarışmacı kırmızı takıma dahil olacak. Kırmızı takımın yeni isimleri birazdan konseyde olacak,” ifadelerini kullanmıştı.

Survivor 2025’i dördüncü sırada tamamlayan Ayşe Yüksel’in sosyal medya hesabından paylaştığı antrenman görüntüleri, hayranlarını heyecanlandırdı. Pek çok kullanıcı, “Survivor 2026’ya mı geliyor?” yorumlarını yaptı.

Öte yandan Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 sezonunda şu ana kadar iki eleme yaşandı ve Keremcem ile Selen Görgüzel Dominik’e veda eden isimler oldu.