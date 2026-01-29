Acun Ilıcalı’nın açıklamaları sonrası Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunda yedek yarışmacılar netleşti. Sarı takımın devreye girmesiyle yarışmada dengeler tamamen değişti. Sosyal medyada yayılan söylentilere göre yedeklerden başka isimlerin de katılımı sürecek.
Survivor 2026’ya Seda Ocak geri dönüyor iddiası
Survivor 2026’da gelişmeler hız kesmiyor. Acil durum konseyinin toplanmasıyla yedek kadro resmen açıklandı. Acun Ilıcalı, eski yarışmacıların programa dahil olduğunu tek tek duyurdu. Acil durum konseyi sonrası yedek isimler kesinleşti.
ESKİ YARIŞMACILAR GERİ DÖNDÜ
Eski yarışmacılardan kurulu Sarı Takım’ın erkek kısmında Doğuş, Barış Murat Yağcı, Osman Can ve Sercan yedek olarak kadroya katıldı. Kadınlarda ise Tuğçe Melis, Büşra, Nefise Karatay ve Nagihan Karadere sürpriz katılımcılar arasında yer aldı.
Sosyal medya hesaplarında Survivor gündeminde dolaşan iddialara göre All Star döneminden yeni isimler katılımını sürdürecek. Söylentilere göre eski yarışmacılardan Seda Ocak da yakında Survivor 2026’ya dahil olacak.
SEDA OCAK YARIŞMAYA KATILACAK MI?
Yapımcı tarafı ve Seda Ocak’tan henüz resmi bir doğrulama gelmezken, Survivor’da yarışmış Sahra Işık Aybirdi’nin sosyal medya paylaşımı gözlerden kaçmadı.
Seda Ocak’ın yakın arkadaşı Aybirdi, Instagram’da paylaştığı fotoğrafa “Seda’ya veda vakti” notunu düştü. Bu paylaşımı gören takipçiler, Seda Ocak’ın Survivor’a katılacağı yorumlarını yaptı.
SEDA OCAK KİMDİR?
Seda Ocak, 17 Ağustos 1985’te Bursa’da doğdu. Anaokulu Öğretmenliği ile Spor Bilimleri bölümlerinden mezun oldu. 10 yaşında ikizi Sema Aydemir ile 100 metre engelli branşında spora başladı. 2003’te Balkan şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı, evlendi ve çocuk sahibi oldu. 2019 Survivor’da ikincilik elde etti.