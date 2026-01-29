Survivor 2026’ya Seda Ocak geri dönüyor iddiası

SEDA OCAK KİMDİR?

Seda Ocak, 17 Ağustos 1985’te Bursa’da doğdu. Anaokulu Öğretmenliği ile Spor Bilimleri bölümlerinden mezun oldu. 10 yaşında ikizi Sema Aydemir ile 100 metre engelli branşında spora başladı. 2003’te Balkan şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı, evlendi ve çocuk sahibi oldu. 2019 Survivor’da ikincilik elde etti.