Yeni sezonda yarışmadaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Lina Hourieh, Seren Ay Çetin, Dilan Çıtak ve Meryem Boz eleme adayı olurken, yarışmaya veda eden isim Dilan Çıtak oldu. Yarışmacı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Aileme dönüyorum” dedi.
Survivor 2026’da yeni eleme heyecanı: Dilan Çıtak yarışmaya veda etti
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’de yeni eleme heyecanı yaşandı.
ELEME ADAYLARI VE KIRAN KIRANA DÜELLO
Yeni haftanın eleme adayları Lina Hourieh, Seren Ay Çetin, Dilan Çıtak ve Meryem Boz olarak belirlendi. Kıran kırana geçen düello gecesinde Seren Ay Çetin ve Dilan Çıtak karşı karşıya geldi. Mücadele sonunda yarışmaya veda eden isim Dilan Çıtak oldu. Elenen yarışmacı, arkadaşlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı.
“Aileme Dönüyorum”
Survivor’dan elendikten sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Dilan Çıtak, “İyi ki Survivor’a ‘evet’ dediğim bir gün yaşıyorum. Tüm izleyenlere teşekkür ederim. Güzel kalplerinizden öpüyorum. Aileme dönüyorum” ifadelerini kullandı.
