Halka oyunu sırasında Engincan’ın Bayhan’a yaptığı hamle ortamı bir anda gerdi. Yaşanan pozisyon sonrası öfkesine hakim olmakta zorlanan Bayhan’ın tepkisi tansiyonu daha da yükseltti.
Survivor’da ortalık karıştı: Bayhan ve Engincan arasında büyük kavga çıktı
Survivor 2026 All Star – Ünlüler ve Gönüllüler sezonunda tansiyon bir kez daha yükseldi. Bayhan ile Engincan arasında ipler gerildi. İkili arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede büyüyerek büyük bir krize dönüştü. Olayın ardından diskalifiye iddiaları konuşulmaya başlandı.Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
1 7
Tartışma ilerleyen dakikalarda fiziksel temas boyutuna ulaşırken, iki yarışmacı arasındaki gerilim uzun süre dinmedi.
2 7
Engincan’ın oyun sırasında çığlık atması üzerine Bayhan’ın “Akıllı ol” diye bağırdığı anlar dikkat çekti. İddiaya göre Bayhan’ın Engincan’a tokat attığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
3 7
Yaşanan olayın ardından Bayhan’ın, “Sakın fiziksel temasta bulunma.
4 7
Hareketlerine dikkat et” sözleri dikkat çekerken, yeni bölümde yarışmacılardan birinin diskalifiye edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.
5 7
6 7
7 7
Kaynak: Haber Merkezi