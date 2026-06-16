TV8 ekranlarının soluksuz takip edilen yarışma programı Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de büyük İstanbul finaline sayılı günler kala heyecan doruğa ulaştı.
Survivor 2026'da ikinci finalist belli oldu: İstanbul biletini kim kaptı?
Survivor 2026'da İstanbul finali öncesi heyecan zirveye çıktı. İlk finalist olarak adını finale yazdıran Mert Nobre'nin ardından gözler ikinci finalistin belirleneceği kritik oyuna çevrildi. Yarışmacılar, büyük finale bir adım daha yaklaşabilmek için parkurda tüm güçlerini ortaya koydu.Gül Devrim Koyun
Şampiyonluk hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen yarışmacıların parkurdaki kıran kırana mücadelesi, 15 Haziran Pazartesi akşamı da hız kesmeden devam etti.
Mert Nobre’nin ilk finalist olarak adını yazdırmasının ardından, gözler dün gece ekranlara gelen ikinci final oyununa çevrildi.
ZORLU PARKURDA CAN YARIŞI: İLK ELENENLER KİMLER OLDU?
İstanbul biletini doğrudan cebine koymak isteyen Nefise, Nagihan, Sercan ve Ramazan parkurda adeta canını dişine taktı.
Oyun öncesi kuralları açıklayan sunucu Murat Ceylan, her yarışmacının 8 can hakkı olduğunu ve kaybedilen her oyun sonrası bu canların eksileceğini duyurdu.
Güç, denge ve hız sınırlarının zorlandığı sembol düşürme oyununda, rakiplerine direnemeyen Nagihan ve Ramazan ilk etapta elenerek finalist olma şansını kaçırdı.
NEFİSE Mİ, SERCAN MI? NEFES KESEN FİNAL
Tüm rakiplerini tek tek saf dışı bırakan Nefise ve Sercan, son düzlükte karşı karşıya geldi.
Atışların belirleyici olduğu ve adeta nefeslerin tutulduğu final mücadelesinde, rakibine karşı büyük bir üstünlük kuran Sercan, Nefise'nin canlarını tüketerek durumu 6-0'a getirdi.
Bu sonuçla birlikte parkurdan galibiyetle ayrılan Sercan, Mert Nobre’nin ardından Survivor 2026’nın 2. finalist koltuğuna oturmaya hak kazandı.
3. FİNALİST NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Mert Nobre ve Sercan'ın İstanbul'daki canlı yayın finallerini garantilemesinin ardından gözler kalan tek finalist kontenjanına çevrildi.
Yarışmada kalan diğer isimlerin şampiyonluk yolundaki kaderini belirleyecek olan 3. finalist, bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde netlik kazanacak.