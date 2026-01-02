Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosu: İlk dokunulmazlığı kim kazandı?

Yarışmada parkur oyunları 12 sayıda bitecek. Takımlardan biri 8 sayıya ulaştığında ise 'Best Of' aşaması başlayacak.

Survivor'da her bir yarışmacı için başarı karnesi olacak. Yarışmacının son 10 oyundaki performansı dikkate alınacak

Survivor'da eleme gecesi elenen kişi, arkadaşlarıyla vedalaşmadan önce 'kader konseyine' çıkacak. Karşı takıma, elenen yarışmacıyı kendi takımlarına almak isteyip istemedikleri sorulacak. Eğer kabul edilirse o isim, birleşmeye kadar yeni takımında mücadele etmeye devam edecek.