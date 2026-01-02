Issız adada rekabet yeniden alevlendi! 1 Ocak itibarıyla ekranlara gelen Survivor 2026, Ünlüler ile Gönüllüler arasında geçen zorlu mücadelelerle sezona hızlı bir giriş yaptı. Takımların netleştiği, ilk planların yapıldığı bu heyecan dolu başlangıçta, dokunulmazlık oyununu kazanan takım da belli oldu.
Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosu: İlk dokunulmazlığı kim kazandı?
Survivor 2026, ilk bölümüyle dün akşam TV8’de yayınlandı. Büyük ilgi gören yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler takımları, birbirinden dikkat çekici isimlerden oluşuyor. Peki Survivor 2026’da Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında kimler yer alıyor? İlk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
SURVIVOR 2026 DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?
Yeni sezonun ilk takım dokunulmazlık oyununda galip gelen ekip Ünlüler takımı oldu.
SURVIVOR İLK ELEME ADAYLARI
Konsey sonucunda Lina ve Beyza haftanın ilk eleme adayları olarak belirlendi.
SURVIVOR 2026 ÜNLÜLER TAKIMI
Ünlüler kadrosunda şu isimler yer alıyor: Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan.
SURVIVOR 2026 GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Gönüllüler takımında ise Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler ve Başak Cücü mücadele ediyor.
SURVİVOR YENİ KURALLARI BELLİ OLDU
Acun Ilıcalı, yeni sezonun kurallarını konseyde açıkladı. Survivor 2026'daki kurallar, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.
ELEME NASIL OLACAK?
Adada açıklamalarda bulunan Ilıcalı, kritik önem taşıyan elemelerin hem oylama hem de performans sonucuyla gerçekleşeceğini söyledi.
ESKİ YARIŞMACILAR YEDEKTEN GELECEK
Konseyde açıklamalarda bulunan Ilıcalı, yedekten gelecek isimler hakkında da bilgi verdi. Acun Ilıcalı, ilerleyen haftalarda yarışmaya eski tanıdık isimlerden bazı All Star yarşmacıların geleceğini söyledi.
SURVIVOR ELEME SİSTEMİ
Survivor yeni sezonda eleme gecesinde dört aday potada yer alacak. Potada bulunan iki yarışmacı, seyircilerden gelen oylar sonucunda eleme potasından adını çıkaracak. Diğer iki isim de düelloda ter dökecek. Eleme gecesinde kazanan yarışmacı Survivor macerasına devam edecek, yenilen kişinin ise ada hayalleri yarım kalacak.
Bu sene Survivor'da performansı iyi olan yarışmacı, oylamayla adaya veda etme riski yaşamayacak.
SURVIVOR OYLAMA SİSTEMİ NASIL VE NEREDEN OLACAK?
Eleme listesinde yer alan yarışmacıya oy vermek isteyen izleyenler, oylama işlemini internet üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılabilecek.
'BAŞARI KARNESİ' UYGULANACAK
İşte, Survivor 2026'da uygulanacak yeni kurallar
Haftada 2 ödül oyunu oynanacak. Kaybeden takım için cezalar olacak
Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı 3 dokunulmazlık oyunu için parkurda mücadele edecek. Şu an dokunulmazlıklarda belli bir süre ödül olmayacak. İlerleyen dönemde ödüller başlayacak.
Yarışmada parkur oyunları 12 sayıda bitecek. Takımlardan biri 8 sayıya ulaştığında ise 'Best Of' aşaması başlayacak.
Survivor'da her bir yarışmacı için başarı karnesi olacak. Yarışmacının son 10 oyundaki performansı dikkate alınacak
Survivor'da eleme gecesi elenen kişi, arkadaşlarıyla vedalaşmadan önce 'kader konseyine' çıkacak. Karşı takıma, elenen yarışmacıyı kendi takımlarına almak isteyip istemedikleri sorulacak. Eğer kabul edilirse o isim, birleşmeye kadar yeni takımında mücadele etmeye devam edecek.