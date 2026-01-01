Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler

Survivor 2026 bu akşam başlıyor! İddialı ünlüler ve gönüllüler takımları Dominik'te kıyasıya rekabete hazır. Keremcem, Meryem Boz, Bayhan gibi yıldızlar ile genç gönüllüler arasında nefes kesen mücadele izleyiciyi bekliyor. İlk görüntüler heyecan yarattı!

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 1

Merakla beklenen Survivor 2026, bu akşam ilk bölümüyle ekranda. İddialı yarışmacılardan oluşan ünlüler ve gönüllüler takımları, seremonide yerlerini aldı.

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 2

'Survivor 2026 ünlüler gönüllüler' yeni sezonuyla bu akşam seyircisiyle buluşuyor. Heyecan uyandıran Survivor 2026'nın fragmanı da izleyiciye sunuldu.

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 3

Survivor 2026 ünlüler takımında Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan bulunuyor.

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 4

Ünlülerin rakibi gönüllüler takımında ise; ''Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler, Başak Cücü.'' gibi isimler mücadele edecek.

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 5

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımıyla Survivor 2026 ünlüler gönüllüler yarışmasının 1 Ocak Perşembe 2026'da başlayacağını açıklamıştı.

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 6

İLK GÖRÜNTÜLER

Seyircilerin büyük ilgiyle takip ettiği Survivor 2026'dan gelişmeler sürüyor. Zorlu mücadelenin yaşanacağı yarışmadan ilk kareler paylaşıldı.

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 7

Survivor'ın resmi sosyal medya hesabından yayınlanan fotoğrafta "Birbirinden güçlü iki takımın tek isteği, kazanmak!

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 8

Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam 20.00’de" notu dikkat çekti.

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 9

SURVİVOR YARIŞMASI

Survivor Türkiye, dünyanın ünlü hayatta kalma reality şovu formatının Türk versiyonudur.

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 10

Yarışmacılar, genellikle Dominik Cumhuriyeti'nde zorlu doğa koşullarında açlık, susuzluk ve fiziksel mücadelelerle karşı karşıya kalır. Takımlar halinde (çoğunlukla Ünlüler vs. Gönüllüler) ödül ve dokunulmazlık oyunları oynar, haftalık elemelerle finale kalan yarışmacı SMS oylarıyla belirlenir.

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 11

Program, 2005 yılında Kanal D'de "Survivor Türkiye: Büyük Macera" adıyla başladı ve ilk sunuculuğu yapılmadı (Acun Ilıcalı henüz dahil değildi). 2010'dan sonra Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğuyla TV8'e taşındı.

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 12

Format zamanla Ünlüler-Gönüllüler, All Star, Türkiye-Yunanistan gibi çeşitlendi. Türkiye'nin en uzun soluklu ve yüksek reytingli reality şovu olarak rekor kırdı; 2025 itibarıyla 20+ sezon geride kaldı.

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 13

Şampiyonlar Listesi (Yıllara Göre)Aşağıda geçmişten günümüze şampiyonlar listesi yer alıyor (All Star sezonları dahil, çift şampiyonlu yıllar belirtilerek):

• 2005: Uğur Pektaş (İlk sezon)

• 2006: Derya Durmuşlar (Türkiye-Yunanistan)

• 2007: Taner Özdeş (Aslanlar-Kanaryalar)

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 14

• 2010: Merve Oflaz (Kızlar-Erkekler; tarihin ilk kadın şampiyonu)

• 2011: Derya Büyükuncu

• 2012: Nihat Altınkaya

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 15

• 2013: Hilmi Cem İntepe

• 2014: Turabi Çamkıran

• 2015: Turabi Çamkıran (All Star; ikinci şampiyonluğu)

• 2016: Atakan Arslan

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 16

• 2017: Ogeday Girişken

• 2018: Adem Kılıçcı

• 2019: Yusuf Karakaya (Türkiye tarafı; Yunan tarafı Katerina Dalaka)

• 2020: Cemal Can Canseven

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 17

• 2021: İsmail Balaban

• 2022: Nisa Bölükbaşı (İkinci kadın şampiyon)

•2023: Nefise Karatay

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 18

• 2024: Ogeday Girişken (All Star; ikinci şampiyonluğu)

• 2025: Adem Kılıçcı (All Star; ikinci şampiyonluğu, Batuhan Karacakaya'yı finalde yendi)

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 19

İki kez şampiyon olanlar: Turabi Çamkıran, Ogeday Girişken ve Adem Kılıçcı. Kadın şampiyonlar nadir: Merve Oflaz, Nisa Bölükbaşı ve Nefise Karatay.

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 20

En Çarpıcı Olaylar

Survivor, sadece yarışmalarla değil, kavgalar, skandallar ve duygusal anlarla da gündem oldu.

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 21

İşte en unutulmazları:

• Şiddetli kavgalar: Berna-Sahra kavgası (tekme ve yumruklar), Sema-Pınar kavgası (Acun Ilıcalı acil konsey topladı), Nagihan-Sema gerginliği (eski atletizm rekabetinden kaynaklı).

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 22

• Diskalifiye ve terk etmeler: Hikmet Tuğsuz'un ödül için yarışmayı bırakması (tutuklanma riski nedeniyle), çeşitli hırsızlık iddiaları (yiyecek gömme olayları).

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 23

• Trajik kayıplar: 2006 şampiyonu Derya Durmuşlar'ın 2011'de motosiklet kazasında hayatını kaybetmesi (Acun her sezon anıyor).

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 24

• Diğer kaotik anlar: Yunus Emre'nin adada kaybolması (Romanya ekibiyle yakınlaşma nedeniyle), Aycan Yanaç'ın mekan kavgası (darp iddiası), Turabi'nin performansları ve tartışmaları.

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 25

• Format değişiklikleri: Türkiye-Yunanistan rekabeti, All Star sezonlarında eski düşmanların birleşmesi.

Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 26
Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 27
Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 28
Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 29
Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 30
Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 31
Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 32
Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 33
Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 34
Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 35
Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler - Resim: 36
