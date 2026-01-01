Survivor 2026 bu akşam başlıyor: Ünlüler mi, gönüllüler mi? Dominik'ten ilk kareler

Merakla beklenen Survivor 2026, bu akşam ilk bölümüyle ekranda. İddialı yarışmacılardan oluşan ünlüler ve gönüllüler takımları, seremonide yerlerini aldı.
Survivor 2026 bu akşam başlıyor! İddialı ünlüler ve gönüllüler takımları Dominik'te kıyasıya rekabete hazır. Keremcem, Meryem Boz, Bayhan gibi yıldızlar ile genç gönüllüler arasında nefes kesen mücadele izleyiciyi bekliyor. İlk görüntüler heyecan yarattı!
'Survivor 2026 ünlüler gönüllüler' yeni sezonuyla bu akşam seyircisiyle buluşuyor. Heyecan uyandıran Survivor 2026'nın fragmanı da izleyiciye sunuldu.
Survivor 2026 ünlüler takımında Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan bulunuyor.
Ünlülerin rakibi gönüllüler takımında ise; ''Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler, Başak Cücü.'' gibi isimler mücadele edecek.
Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımıyla Survivor 2026 ünlüler gönüllüler yarışmasının 1 Ocak Perşembe 2026'da başlayacağını açıklamıştı.
İLK GÖRÜNTÜLER
Seyircilerin büyük ilgiyle takip ettiği Survivor 2026'dan gelişmeler sürüyor. Zorlu mücadelenin yaşanacağı yarışmadan ilk kareler paylaşıldı.
Survivor'ın resmi sosyal medya hesabından yayınlanan fotoğrafta "Birbirinden güçlü iki takımın tek isteği, kazanmak!
Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam 20.00’de" notu dikkat çekti.
SURVİVOR YARIŞMASI
Survivor Türkiye, dünyanın ünlü hayatta kalma reality şovu formatının Türk versiyonudur.
Yarışmacılar, genellikle Dominik Cumhuriyeti'nde zorlu doğa koşullarında açlık, susuzluk ve fiziksel mücadelelerle karşı karşıya kalır. Takımlar halinde (çoğunlukla Ünlüler vs. Gönüllüler) ödül ve dokunulmazlık oyunları oynar, haftalık elemelerle finale kalan yarışmacı SMS oylarıyla belirlenir.
Program, 2005 yılında Kanal D'de "Survivor Türkiye: Büyük Macera" adıyla başladı ve ilk sunuculuğu yapılmadı (Acun Ilıcalı henüz dahil değildi). 2010'dan sonra Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğuyla TV8'e taşındı.
Format zamanla Ünlüler-Gönüllüler, All Star, Türkiye-Yunanistan gibi çeşitlendi. Türkiye'nin en uzun soluklu ve yüksek reytingli reality şovu olarak rekor kırdı; 2025 itibarıyla 20+ sezon geride kaldı.
Şampiyonlar Listesi (Yıllara Göre)Aşağıda geçmişten günümüze şampiyonlar listesi yer alıyor (All Star sezonları dahil, çift şampiyonlu yıllar belirtilerek):
• 2005: Uğur Pektaş (İlk sezon)
• 2006: Derya Durmuşlar (Türkiye-Yunanistan)
• 2007: Taner Özdeş (Aslanlar-Kanaryalar)
• 2010: Merve Oflaz (Kızlar-Erkekler; tarihin ilk kadın şampiyonu)
• 2011: Derya Büyükuncu
• 2012: Nihat Altınkaya
• 2013: Hilmi Cem İntepe
• 2014: Turabi Çamkıran
• 2015: Turabi Çamkıran (All Star; ikinci şampiyonluğu)
• 2016: Atakan Arslan
• 2017: Ogeday Girişken
• 2018: Adem Kılıçcı
• 2019: Yusuf Karakaya (Türkiye tarafı; Yunan tarafı Katerina Dalaka)
• 2020: Cemal Can Canseven
• 2021: İsmail Balaban
• 2022: Nisa Bölükbaşı (İkinci kadın şampiyon)
•2023: Nefise Karatay
• 2024: Ogeday Girişken (All Star; ikinci şampiyonluğu)
• 2025: Adem Kılıçcı (All Star; ikinci şampiyonluğu, Batuhan Karacakaya'yı finalde yendi)
İki kez şampiyon olanlar: Turabi Çamkıran, Ogeday Girişken ve Adem Kılıçcı. Kadın şampiyonlar nadir: Merve Oflaz, Nisa Bölükbaşı ve Nefise Karatay.
En Çarpıcı Olaylar
Survivor, sadece yarışmalarla değil, kavgalar, skandallar ve duygusal anlarla da gündem oldu.
İşte en unutulmazları:
• Şiddetli kavgalar: Berna-Sahra kavgası (tekme ve yumruklar), Sema-Pınar kavgası (Acun Ilıcalı acil konsey topladı), Nagihan-Sema gerginliği (eski atletizm rekabetinden kaynaklı).
• Diskalifiye ve terk etmeler: Hikmet Tuğsuz'un ödül için yarışmayı bırakması (tutuklanma riski nedeniyle), çeşitli hırsızlık iddiaları (yiyecek gömme olayları).
• Trajik kayıplar: 2006 şampiyonu Derya Durmuşlar'ın 2011'de motosiklet kazasında hayatını kaybetmesi (Acun her sezon anıyor).
• Diğer kaotik anlar: Yunus Emre'nin adada kaybolması (Romanya ekibiyle yakınlaşma nedeniyle), Aycan Yanaç'ın mekan kavgası (darp iddiası), Turabi'nin performansları ve tartışmaları.
• Format değişiklikleri: Türkiye-Yunanistan rekabeti, All Star sezonlarında eski düşmanların birleşmesi.