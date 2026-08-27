Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Sürücülerin kabusu oldu: Arabanıza 10 yıl sonra bile el konabilir

Sürücülerin kabusu oldu: Arabanıza 10 yıl sonra bile el konabilir

Oto ekspertiz uzmanı Sami Tarcan, hurda veya kaçak araçların şasi numaralarının aktarıldığı "change" sahteciliğine karşı uyardı. Orijinalinden ayırt etmesi zor olan bu araçlara yıllar sonra bile el konulabildiğini belirten Tarcan, alıcıların detaylı inceleme yaptırması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA
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Sürücülerin kabusu oldu: Arabanıza 10 yıl sonra bile el konabilir - Resim: 1

İkinci el araç piyasasında, ağır kazalı, hurdaya çıkarılmış, icra hacizli veya yurt dışından kaçak yollarla getirilen taşıtların kimlik bilgilerinin başka araçlara aktarıldığı "change" sahteciliği alıcıların kabusu olmaya devam ediyor.

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Sürücülerin kabusu oldu: Arabanıza 10 yıl sonra bile el konabilir - Resim: 2

Konuya ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunan oto ekspertiz firması sahibi Sami Tarcan, profesyonelce yapılan şasi numarası değişikliklerinin ilk bakışta anlaşılmasının neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

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Sürücülerin kabusu oldu: Arabanıza 10 yıl sonra bile el konabilir - Resim: 3

Bu durumun araç sahiplerini seneler sonra bile ağır mağduriyetlerle karşı karşıya bıraktığını ifade etti.

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Sürücülerin kabusu oldu: Arabanıza 10 yıl sonra bile el konabilir - Resim: 4

Change yönteminin çalışma prensibini anlatan Sami Tarcan, şasi numarasının bulunduğu metal bölümün kesilerek başka bir araca kaynaklandığını ya da yeni numaranın doğrudan aracın gövdesine basıldığını belirtti.

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Sürücülerin kabusu oldu: Arabanıza 10 yıl sonra bile el konabilir - Resim: 5

Sahtekarların özellikle afet bölgelerindeki kaskosuz araçları, icralık taşıtları veya kaçak arabaları kullandığına dikkati çeken Tarcan, şu ifadeleri kullandı:

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Sürücülerin kabusu oldu: Arabanıza 10 yıl sonra bile el konabilir - Resim: 6

“Şasi numarasını alıp icralık arabalarla ya da işte bu yurt dışından gelen kaçak arabalarla change ettiler.”

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Sürücülerin kabusu oldu: Arabanıza 10 yıl sonra bile el konabilir - Resim: 7

“İcralık arabayı ne yapacaklar, satamayacaklar. Ne yapıyorlar? Kazalı bir arabayla ya da işte hurda bir arabayla bir şekilde şasi numaralarını taşıyarak ya da şasi numaralarını bir şekilde geçirerek bu arabayı bu şekilde aktif hale getiriyorlar.”

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Sürücülerin kabusu oldu: Arabanıza 10 yıl sonra bile el konabilir - Resim: 8

“Şasi numarasını öyle basıyorlar ki, orijinalinden ayırt etmeniz imkansız. Birebir orijinalini yapabiliyorlar."

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Sürücülerin kabusu oldu: Arabanıza 10 yıl sonra bile el konabilir - Resim: 9

Tarcan, muayene istasyonlarının çoğunda şasi numarasının sadece evrakla uyumuna bakıldığını, numaranın orijinalliğinin derinlemesine incelenmediğini vurguladı.

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Sürücülerin kabusu oldu: Arabanıza 10 yıl sonra bile el konabilir - Resim: 10

Piyasadaki ekspertiz firmalarının da yaklaşık yüzde 95’inin standart paketlerde bu riski üstlenmediğini söyledi.

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Sürücülerin kabusu oldu: Arabanıza 10 yıl sonra bile el konabilir - Resim: 11

Tarcan, change tespiti için ekstra paket satın alınması gerektiğini belirtti.

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Sürücülerin kabusu oldu: Arabanıza 10 yıl sonra bile el konabilir - Resim: 12

Sigortası ve muayenesi sorunsuz yapılan bir aracın dahi 10 yıl sonra gelen bir ihbar ya da detaylı bir inceleme sonucu yakalanarak emniyet güçlerince muhafaza altına alınabildiğini aktardı.

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Sürücülerin kabusu oldu: Arabanıza 10 yıl sonra bile el konabilir - Resim: 13

Tarcan, “Sigorta, muayene her şeyi yapılıyor. Mesela bazı arabalar 10 sene sonra yakalanıyor. Niye 10 sene sonra yakalanıyor? Biri ihbar ediyor ya da bizde çıkıyor, biz polise bildiriyoruz” dedi.

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Sürücülerin kabusu oldu: Arabanıza 10 yıl sonra bile el konabilir - Resim: 14

Uzman, şasi numarası üzerinde işlem tespit edilmesinin her zaman bir suç göstergesi olmadığını da sözlerine ekledi.

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Sürücülerin kabusu oldu: Arabanıza 10 yıl sonra bile el konabilir - Resim: 15

Bazı araç modellerinde koltuk altında yer alan numaraların zamanla paslanıp çürüyebildiğini hatırlattı.

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Sürücülerin kabusu oldu: Arabanıza 10 yıl sonra bile el konabilir - Resim: 16

Yasal yollarla göğüs sacına veya sağ orta direğe yeni numara işlenebildiğini belirten Tarcan, ekspertiz uzmanlarının çürüme ile usulsüz change işlemini doğru ayırt etmesi gerektiğini, aksi halde yasal işlemlerin de yanlış değerlendirilebildiğini ifade etti.

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Sürücülerin kabusu oldu: Arabanıza 10 yıl sonra bile el konabilir - Resim: 17

Tarcan ayrıca bu sahteciliğin sadece otomobillerde değil, tır ve otobüs gibi tüm motorlu taşıtlarda uygulanabildiğini vurguladı.

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Sürücülerin kabusu oldu: Arabanıza 10 yıl sonra bile el konabilir - Resim: 18

Bir araçta usulsüzlük tespit edildiğinde durumu kolluk kuvvetlerine bildirmenin kanuni bir zorunluluk olduğunun altını çizen Tarcan, mağdur olan kişilerin aracı başkasına satarak zararlarını çıkarmaya çalışmamaları gerektiği konusunda uyardı.

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Sürücülerin kabusu oldu: Arabanıza 10 yıl sonra bile el konabilir - Resim: 19

Satış yapılması halinde mağdurun doğrudan "şüpheli" konumuna düşeceğini belirten Tarcan, tek çözümün hukuki yollardan satıcıya dava açmak olduğunu söyledi.

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Sürücülerin kabusu oldu: Arabanıza 10 yıl sonra bile el konabilir - Resim: 20

İstanbul’daki şubelerinde uyardıkları bir alıcının, uyarılara rağmen aracı satın aldığını ve 7 ay sonra polisin araca el koymasıyla mağdur olduğunu belirten Tarcan, ekspertiz seçiminde son derece dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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